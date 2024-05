NUEVA YORK. Rudy Giuliani fue suspendido el viernes de WABC Radio y su programa diario cancelado, por lo que la estación llamó su violación repetida de una prohibición de discutir desacreditadas afirmaciones sobre las elecciones del 2020. Giuliani dijo que la prohibición de la emisora es excesivamente amplia y “una clara violación de la libertad de expresión”.

Giuliani emitió un comunicado diciendo que se había enterado de la decisión del propietario de WABC Radio, John Catsimatidis, a través de “una filtración” a The New York Times. Catsimatidis confirmó su decisión en un mensaje de texto a The Associated Press.

Giuliani “no me dejó opción”, dijo Catsimatidis al Times, afirmando que el ex alcalde de Nueva York había sido advertido dos veces de que no discutiera “falacias de las elecciones de noviembre de 2020″.

“Y recibo un mensaje suyo anoche, y recibo un mensaje suyo esta mañana diciendo que se niega a no hablar de ello”, dijo al periódico el empresario republicano, que ha recaudado fondos para Donald Trump.

Como abogado personal de Trump, Giuliani fue una figura clave en los intentos del expresidente de anular los resultados de las elecciones de 2020 y seguir en el cargo.

Giuliani rebatió que hubiera sido informado con antelación de la prohibición. “John está diciendo ahora a los periodistas que fui informado con antelación de estas restricciones, lo que es demostrablemente falso”, dijo Giuliani en un comunicado. Más tarde, el viernes, en una transmisión de vídeo en las redes sociales, Giuliani señaló que ha hablado repetidamente, durante años, en su programa sobre las denuncias de que las elecciones fueron robadas, tal vez incluso en cada programa, o en cualquier otro programa.

“Si existiera esa política, estaría loco si siguiera haciéndolo”, dijo Giuliani. “¿Creen que soy tonto?”.

Una carta obtenida por la AP de Catsimatidis a Giuliani y fechada el jueves decía que Giuliani tenía prohibido participar en discusiones relacionadas con las elecciones de 2020.

“Estos temas específicos incluyen, pero no se limitan a, la legitimidad de los resultados de las elecciones, las acusaciones de fraude efectuadas por los trabajadores electorales y sus demandas personales relacionadas con estas acusaciones”, decía la carta.

Ted Goodman, portavoz y asesor de Giuliani, dijo que Giuliani no había tenido conocimiento de la directiva antes del jueves.

“La decisión de WABC llega en un momento muy sospechoso, a pocos meses de las elecciones de 2024, y justo cuando John y WABC siguen siendo presionados por Dominion Voting Systems y los abogados del régimen de Biden”, dijo Giuliani en su comunicado.

A finales del mes pasado, Giuliani fue una de las 18 personas acusadas por un gran jurado de Arizona por su papel en un intento de anular la derrota de Trump en 2020. En ese momento, su portavoz Goodman arremetió contra lo que llamó “el armamentismo continuo de nuestro sistema de justicia”.

Giuliani se declaró en bancarrota en diciembre, poco después del veredicto de un jurado que lo obligaba a pagar 148 millones de dólares a dos ex trabajadoras electorales de Georgia por difundir mentiras sobre su papel en las elecciones de 2020. A pesar del veredicto, Giuliani continuó repitiendo sus afirmaciones de elecciones robadas, insistiendo en que no hizo nada malo y sugiriendo que seguiría presionando sus afirmaciones, incluso si eso significaba perder todo su dinero o ser encarcelado.

La quiebra provocó la aparición de una coalición de acreedores, entre ellos un empleado de supermercado que fue encarcelado por darle una palmadita en la espalda, dos empresas de tecnología electoral sobre las que difundió conspiraciones, una mujer que dice que la obligó a mantener relaciones sexuales, varios de sus antiguos abogados, el IRS y Hunter Biden, que dice que Giuliani compartió ilegalmente sus datos personales.

A principios de abril, un juez de quiebras de Nueva York permitió a Giuliani permanecer en su apartamento de Florida, negándose a pronunciarse sobre una moción de los acreedores que le habría obligado a vender la propiedad de Palm Beach. Pero el juez dejó entrever medidas más “draconianas” si el ex alcalde no atendía las peticiones de información sobre sus hábitos de gasto. La próxima vista del caso está prevista para el martes.