Las condiciones del tiempo en varios estados de la costa este de Estados Unidos han afectado las operaciones aéreas desde y hacia Puerto Rico, con una veintena de vuelos cancelados hacia destinos como Nueva York, Boston y Orlando.

Según la información compartida por AEROSTAR Puerto Rico, operador del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, este lunes fueron cancelados 12 vuelos con llegada programada a la Isla y otros ocho con salida. La mayoría de los vuelos afectados corresponden a la aerolíne JetBlue, aunque también figura una cancelación de Delta Air Lines.

Vuelos cancelados para hoy, de julio de 2026 ( Suministrada )

Si tenía un vuelo programado para este lunes hacia o desde la costa este de Estados Unidos, se recomienda verificar el estatus de su vuelo directamente con la aerolínea antes de salir hacia el aeropuerto.

En los últimos días, humo de los incendios forestales que activos en Canadá ha afectado la calidad del aire en partes del noreste de Estados Unidos, incluyendo ciudades como Nueva York y Boston, según reportes de las autoridades meteorológicas y ambientales estadounidenses.