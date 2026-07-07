Aerostar Puerto Rico, empresa que administra el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, informó que al menos ocho vuelos con destino a Puerto Rico desde ciudades como Nueva York, Florida y Washington D. C. fueron cancelados o sufrieron retrasos este martes debido a las condiciones del tiempo que afectan esas zonas.

La situación también impactó las operaciones de salida desde la Isla, con al menos tres vuelos programados para este martes que fueron cancelados.

La mayoría de los vuelos afectados corresponden a la aerolínea JetBlue, aunque también figura una operación de Delta Air Lines. El destino más afectado es el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York, donde se cancelaron cuatro vuelos con origen o destino a Puerto Rico.

Mira la lista de vuelos afectados:

Vuelos cancelados hacia y desde Puerto Rico este martes, 7 de julio de 2026. ( Fotocaptura )

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) emitió desde ayer avisos por riesgo de inundaciones para sectores del noreste de Estados Unidos, incluyendo zonas de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.

Si tiene un vuelo programado para hoy hacia o desde la costa este de Estados Unidos, se recomienda verificar el estatus de su viaje con la aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto.