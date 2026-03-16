El Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín reportó hoy, lunes, la cancelación de más de una veintena de vuelos debido al mal tiempo en varias ciudades de Estados Unidos.

Aerostar Puerto Rico, operador de la terminal aérea, informó a través de un comunicado que los vuelos afectados incluyen tanto salidas desde San Juan como llegadas a la Isla. Entre los destinos impactados se encuentran Orlando, Filadelfia, Boston, Atlanta, Baltimore y otros.

Algunos vuelos con destino a San Juan presentan demoras por el mal tiempo, aunque mantienen su programación.

Cancelaciones de vuelos hoy, lunes 16 de marzo. ( Suministrada )

Las autoridades y las aerolíneas recomiendan a los pasajeros confirmar el estado de sus vuelos directamente con la compañía antes de dirigirse al aeropuerto, debido a posibles cambios o reprogramaciones.

Según el Servicio Nacional de Meteorología, varias regiones de Estados Unidos enfrentan hoy condiciones de mal tiempo que incluyen tormentas severas, vientos fuertes y nevadas, lo que ha generado alertas en distintos estados y provocado cancelaciones y retrasos de vuelos. Las autoridades recomiendan a los viajeros mantenerse informados y tomar precauciones antes de desplazarse.