Kristen Rosen González, excomisionada (exconcejal) de Miami Beach que se postula para recuperar su puesto en las elecciones locales de noviembre próximo, afirmó ser hispana durante una entrevista de campaña, algo que realmente no es, pero luego ofreció disculpas alegando que en realidad es “hispana de corazón”.

“Para todos: Mis hijos son hispanos, hablo español con fluidez y amo a nuestra comunidad hispana aquí en el sur de Florida porque nos conectamos. Esto no me convierte en hispana y pido disculpas. No soy Hispana de sangre, pero sí soy Hispana de corazón”, escribió el jueves en su cuenta de Twitter.

Durante un acto de campaña la semana pasada, Rosen González, que en sus redes sociales se dirige a sus votantes en español, afirmó que es hispana, algo que los medios locales se apresuraron a comentar.

De acuerdo con el diario Miami Herald, Rosen González, quien prestó servicio en una Comisión de siete miembros de Miami Beach entre 2015 y 2018, añadió su apellido de origen hispano al casarse en 2001 con Emilio González, de quien luego se divorció en 2009.

Rosen es su apellido de soltera, detalló el medio.

En su vídeo más reciente en Twitter, la demócrata pide “revivir la calidad del turismo” en Miami Beach, una ciudad que se ha visto afectada por la violencia callejera en los últimos meses.

“¡Me postulo para la Comisión de Miami Beach en el Grupo I! Es con mucho amor por nuestra comunidad que acabo de calificar para las elecciones de la Comisión de Miami Beach del 2 de noviembre”, anuncia su web de campaña.

Según el canal local CBS4, esta no es la primera vez que Rosen González juega con su apellido durante las campañas. Cuando quedó en tercer lugar en 2018 en las primarias del Partido Demócrata por el distrito congresional 27 de Florida, otras campañas atribuyeron su sorprendente éxito a su apellido hispano, el único en la contienda.