La candidata demócrata al Senado por Alaska, Mary Peltola, y su familia sufrieron heridas leves el sábado en un accidente de tráfico cuando se dirigían a un acto de campaña, según informó su equipo de campaña.

Peltola tuvo que recibir atención médica tras el accidente, que se produjo cuando otro vehículo chocó contra el que transportaba a Peltola y a su familia, según informó su equipo de campaña. La familia se dirigía a la cena anual de la Federación de Nativos de Alaska.

Peltola, natural de Alaska y exdiputada, se enfrenta al senador republicano Dan Sullivan con la esperanza de convertirse en la primera demócrata en casi dos décadas en representar al estado en el Senado. Ambos candidatos han intentado ganarse el apoyo de los votantes indígenas de Alaska, un colectivo clave en esta reñida contienda que se ha convertido en una de las más seguidas del país.

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El viernes, el presidente Donald Trump —quien celebró un mitin en apoyo de Sullivan a principios de este mes— afirmó que había ordenado a su Gobierno que presentara una demanda para bloquear la certificación de los resultados electorales si el candidato titular perdía. La demanda alega una posible confusión con otro candidato que figura en la papeleta electoral por orden de preferencia, como Daniel J. Sullivan Jr.

La directora de campaña de Peltola, Cheryl Bruce, escribió en un comunicado que la candidata se encontraba «de buen ánimo» tras el accidente, pero que sus médicos le recomendaron que aplazara los actos previstos para el domingo y el lunes para recuperarse.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.