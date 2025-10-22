Washington. El designado del presidente Donald Trump para encabezar una agencia federal de control interno retiró su candidatura la noche del martes, después de que salieron a relucir algunos mensajes de texto ofensivos y de que senadores republicanos expresaron su rechazo.

Paul Ingrassia, quien fue nominado para dirigir la Oficina del Asesor Legal Especial de Estados Unidos, tenía programada su audiencia de confirmación esta semana.

Sin embargo, Politico reportó el lunes sobre un chat en el que aparecían mensajes de Ingrassia diciendo que el feriado de Martin Luther King Jr. debería ser “arrojado al séptimo círculo del infierno”. Ingrassia también señaló en el chat que por momentos atravesaba por “una racha nazi”.

Después de que los mensajes salieron a la luz, varios senadores republicanos --incluidos algunos de los aliados más conservadores y leales a Trump-- se expresaron en contra de su nominación.

“Me retiraré de la audiencia del HSGAC del jueves para estar al frente de la Oficina del Asesor Legal Especial porque, desafortunadamente, no tengo los suficientes votos republicanos en este momento”, publicó Ingrassia en redes sociales. “¡Agradezco el abrumador apoyo que he recibido durante el proceso y continuaré sirviendo al presidente Trump y al gobierno para Hacer Grande a Estados Unidos Otra Vez!”. HSGAC es la Comisión Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, por sus iniciales en inglés.

A una pregunta sobre el retiro de la candidatura de Ingrassia, la Casa Blanca se limitó a decir: “Ya no es el nominado”. La publicación de Ingrassia, sin embargo, se produjo después de que el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, declaró que esperaba que la Casa Blanca retirara la nominación de Ingrassia y de que varios senadores republicanos dijeron que no le otorgarían su respaldo.

“Estoy en contra”, dijo el senador por Wisconsin Ron Johnson, quien forma parte de la comisión que habría considerado la nominación de Ingrassia. “Nunca debió llegar tan lejos”.

Los republicanos han logrado aprobar a la gran mayoría de los nominados de Trump en votaciones nominales a pesar de una firme oposición demócrata. Pero ha habido instancias esporádicas en las que los republicanos se han expresado en contra, generalmente tras bambalinas, demostrando que su apoyo tiene límites.

En un caso notable, Matt Gaetz se retiró como la primera opción de Trump para secretario de Justicia poco después de ser seleccionado para el puesto. Trump retiró su nominación a Ed Martin Jr. para ser el principal fiscal federal de la capital en mayo pasado, cediendo a las preocupaciones bipartidistas sobre la modesta experiencia legal del activista conservador y a su apoyo a los participantes en las revueltas del 6 de enero.

La Casa Blanca anunció el mes pasado que retiraría la nominación de E.J. Antoni al frente de la Oficina de Estadísticas Laborales. Antoni debía suceder a un director que fue despedido después de presentar un decepcionante informe de empleo.

Pero los demócratas no quedaron satisfechos con el retiro de Ingrassia. El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer hizo un llamado al presidente para que lo despida de su puesto actual como enlace de la Casa Blanca para el Departamento de Seguridad Nacional.

“Esto no está cerca de ser suficiente”, dijo Schumer en redes sociales.

Según los textos a los que Politico tuvo acceso, Ingrassia dijo a los otros miembros del chat que “MLK Jr. fue el George Floyd de la década de 1960 y que su ‘feriado’ debería cancelarse y ser arrojado al séptimo círculo del infierno donde pertenece”.

Politico habló con el abogado de Ingrassia, quien dijo que los mensajes de texto podrían haber sido manipulados o que carecían de contexto. El abogado no confirmó que los textos fueran auténticos.

La Oficina del Asesor Legal Especial es una oficina investigativa y procesal que trabaja para proteger de represalias a los empleados del gobierno y denunciantes por informar sobre irregularidades. También es responsable de la aplicación de la Ley Hatch, la cual restringe las actividades políticas partidistas de los trabajadores del gobierno.

Trump describió en mayo pasado a Ingrassia como un “abogado, escritor y erudito constitucional sumamente respetado”.