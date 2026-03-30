¿Cómo escapa un canguro de un zoológico interactivo?

No es el comienzo de un chiste. Si fueras Chesney, el canguro, escalarías una valla de dos metros y medio y te escaparías durante tres días, provocando noches de insomnio a su cuidador y enviando a los residentes de un pequeño pueblo de Wisconsin a una búsqueda que, afortunadamente, terminaría el sábado.

El salto sin precedentes en Sunshine Farm, en Necedah, Wisconsin, la semana pasada, fue provocado por unos perros callejeros que irrumpieron en el recinto y asustaron a Chesney, de 16 meses, según contó su cuidadora, Debbie Marland. Ella y sus amigos recorrieron entonces el pueblo, situado a unos 255 kilómetros al noroeste de Milwaukee, buscando a Chesney por todas partes.

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Siguieron los informes de avistamientos e incluso alquilaron drones con sensores térmicos, que resultaron eficaces para acotar el recorrido del aventurero saltador.

“Estaba dando unos 37,000 pasos al día buscándolo”, dijo Marland el domingo. “Hacía muchísimo tiempo que no hacía tanto ejercicio”.

Chesney y su compañero de piso, Kenny, llevan el nombre del famoso cantante de música country Kenny Chesney. Son dos de los 25 animales de Sunshine Farm, que incluye caballos, ovejas, alpacas, cerdos Kunekune, vacas de las Tierras Altas y un camello bactriano. La granja suele estar abierta de viernes a domingo desde mediados de mayo hasta mediados de noviembre, y se ofrecen visitas guiadas para que los visitantes puedan interactuar con los animales.

Chesney escapó alrededor de las 11:15 de la mañana del miércoles pasado. Aunque se mantuvo dentro de un radio de cinco kilómetros de la granja, mantuvo a sus perseguidores en vilo.

Colton Johnson, propietario de Midwest Aerial Drone Services, ha utilizado drones con sensores térmicos para ayudar a los cazadores a recuperar ciervos y reunir a perros perdidos con sus dueños. Ahora, un canguro se suma a la lista.

Johnson pasó tres días siguiendo a Chesney junto a Marland y un equipo de voluntarios. Su estrategia era similar a la que usa para encontrar mascotas perdidas, pero Johnson comentó que la presencia del calor de Chesney en las imágenes del dron era única.

“Parecía casi un dinosaurio corriendo por el bosque”, dijo Johnson. “Tiene una cola larga, y la forma en que se movía y saltaba... es la única manera de describirlo”.

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El equipo localizó a Chesney el miércoles y de nuevo el jueves por la noche, pero Johnson dijo que el asustado canguro se escapó —una vez saltando a un río frío— y Johnson lo perdió de vista con el dron.

Según Stacy Brereton, amiga de Marland y colaboradora habitual en la granja, el viernes fue un día difícil. Nadie había visto a Chesney en todo el día y los rescatistas temían que se hubiera adentrado aún más en territorio desconocido, dijo Brereton.

El viernes por la noche, encontraron a Chesney acurrucado bajo un árbol en una zona boscosa. Un grupo de rescatistas lo rodeó, pero, siempre tan rápido como siempre (alcanzando los 32 km/h), Chesney logró escapar.

Marland regresó a la zona el sábado por la mañana con las golosinas favoritas de Chesney y trozos de tela con su olor y el de Kenny. Otros rescatistas se unieron a ella más tarde. Pero al no encontrar rastro del canguro, comenzaron a recoger sus cosas. Justo entonces, divisaron al canguro de orejas largas y patas traseras enormes que se acercaba.

Brereton se acercó con delicadeza.

“Tenía una actitud muy tranquila al acercarse; obviamente se notaba que no estaba en modo de lucha o huida, así que simplemente me dejé llevar por eso”, dijo Brereton. “Simplemente mantuve la calma con él, me senté y dejé que se acercara a mí”.

Chesney escuchó las voces y quería atención, dijo Brereton, quien finalmente cargó al animal de 18 kilos.

“Creo que escuchó nuestras voces reconfortantes, olió los olores familiares de su hogar y eso lo hizo sentir seguro”, dijo Brereton, y agregó: “Me alegra que me quiera tanto como yo a él”.

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Marland dijo que “la comunidad se unió” para ayudar al canguro, que ahora es una especie de celebridad. Un fan de Sunshine Farm ha escrito un libro infantil sobre las aventuras de Chesney, que Marland espera publicar y vender para recuperar parte de los gastos de la búsqueda.

Kenny, quien junto a su compañero marsupial tiene acceso a toda la casa de Marland, estaba feliz de reunirse con Chesney. Aunque hambriento y cansado, Chesney estaba sano, pero pronto tendrá una revisión veterinaria.

Para mayor seguridad, añadió Marland, se colocará una nueva malla sobre el recinto de los canguros para evitar que sigan saltando a gran altura.