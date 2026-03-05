Un exmarine que se perfila como candidato al Senado de Estados Unidos por el Partido Verde fue retirado por la fuerza el miércoles de una audiencia de la subcomisión de las Fuerzas Armadas del Senado, luego de irrumpir con gritos de protesta contra la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, provocando momentos de tensión dentro de la sala del Capitolio.

“Nadie quiere luchar por Israel”, se le escuchó gritar a Brian McGinnis, quien vestía un uniforme de la Marina de Guerra de Estados Unidos. De inmediato, tres agentes de la Policía del Capitolio corrieron hacia él e intentaron sacarlo a rastras de la sala. El hombre, no obstante, se resistió y continuó gritando que “nadie quiere morir por Israel”.

El senador republicano Tim Sheehy intervino y trató, junto a los guardias, de mover al hombre fuera del recinto, agarrándole los pies, también sin éxito.

Senator Sheehy joined Capitol Police in lifting up and ejecting anti war protestor Brian McGinnis from a SASC subcommittee hearing. McGinnis is a Green Party candidate running for Senate in N.C. An antiwar activist filmed the video below: pic.twitter.com/0dVA0ORWXQ — Alan He (@alanhe) March 4, 2026

El senador republicano posteriormente se expresó a través de las redes sociales: “Este caballero vino al Capitolio buscando una confrontación, y la consiguió. Espero que reciba la ayuda que necesita sin causar más violencia”.

McGinnis enfrenta ahora cargos criminales por presuntamente agredir a un agente del orden público y resistirse al arresto.

La protesta ocurrió el mismo día en que el Senado votó sobre el conflicto. Una resolución de poderes de guerra presentada por el senador demócrata Tim Kaine, de Virginia —y copatrocinada por el republicano Rand Paul— que buscaba obligar al presidente a obtener autorización del Congreso para continuar las hostilidades contra Irán fracasó en una votación de 53 a 47. El debate se produce mientras el conflicto ya ha dejado al menos seis militares estadounidenses muertos en combate desde el inicio del ataque el pasado sábado.