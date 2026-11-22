La Embajada de Estados Unidos en México emitió la alerta de seguridad para sus ciudadanos en el estado de Sinaloa (noroeste del país), donde se han registrado enfrentamientos armados, bloqueos carreteros e incendios de vehículos tras la captura de Fausto Isidro, alias El Chapo Isidro, en el municipio de Guasave, un operativo que dejó un saldo de 11 personas abatidas.

En el aviso, dirigido a ciudadanos estadounidenses, las autoridades solicitaron a los residentes “permanecer en sus hogares, minimizar sus desplazamientos y evitar la Carretera Federal Mexicana 15 entre Los Mochis y Culiacán”.

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“Los vuelos y el servicio de autobuses podrían verse afectados. Los estadounidenses que viajen dentro o a través de la región deben consultar con sus aerolíneas para confirmar que sus vuelos sigan programados”, indicó la nota, cuya alerta se concentró en los municipios de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato.

Asimismo, recordó que Sinaloa está clasificado en Nivel 4 de alerta, por lo que se recomienda no viajar a la entidad. Además, señaló que los ciudadanos que necesiten servicios de emergencia deben comunicarse con la embajada o el consulado estadounidense más cercano.

Según un video publicado por el Gobierno de Sinaloa, el estado reporta un 90 % de avance en la apertura de carreteras centro-norte y señaló que las corporaciones de seguridad mantienen despliegues operativos para “garantizar condiciones de seguridad a la población”.

El Gobierno estatal, encabezado por Graciela Domínguez Nava, ha reportado hasta el momento que no hay civiles fallecidos por el enfrentamiento, mientras que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó de la muerte de siete presuntos agresores y cuatro elementos del Ejército mexicano durante la captura del capo mexicano.

En redes sociales se han viralizado diversos videos e imágenes que muestran la violencia desatada desde el viernes tras la detención de El Chapo Isidro, líder del Cartel de Guasave y aliado de la facción de Los Mayos, incluidos registros de ciudadanos y periodistas que quedaron varados durante los enfrentamientos.

Frente al pánico colectivo, La Liga Mexicana de béisbol del Pacífico (LMP) anunció la cancelación de la serie entre Venados de Mazatlán y Algodoneros de Guasave, incluidos los encuentros programados para este fin de semana.

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“La decisión se tomó siguiendo las indicaciones de las autoridades municipales y con el objetivo de salvaguardar la integridad de todas las personas que hacen posible el béisbol”, señaló la Liga en un comunicado, difundido luego de que el viernes se viralizara un video grabado en el Estadio Kuroda Park, donde los asistentes escucharon fuertes detonaciones.

Fausto Isidro era considerado uno de los fugitivos más buscados por Estados Unidos, y fue detenido durante un operativo nocturno en Guasave, que contó con la coordinación de organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas mexicanas y de Estados Unidos.

El narcotraficante fue trasladado a Ciudad de México junto con su primo Germán, alias Serafín, y su cuñado José, ambos al mando de la organización criminal liderada por Fausto Isidro. En tanto, los otros cinco detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán.