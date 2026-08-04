Nate Rouette y su hermano Nelson fueron a pescar tiburones a Cape Cod con la esperanza de hacer una captura emocionante, pero se quedaron atónitos al ver lo que sacaron del agua: una especie tropical de tiburón conocida por comerse todo lo que puede tragarse.

Los hermanos, pescadores deportivos desde hace mucho tiempo y residentes en Massachusetts, liberaron a un tiburón tigre juvenil a finales de julio tras capturarlo desde una playa. Este tiburón, de cinco pies de longitud, es mucho más habitual en aguas más cálidas del sur, como el mar Caribe, y los científicos afirman que su aparición frente a las costas de Falmouth, en Massachusetts, es un indicador del calentamiento de los mares provocado por el cambio climático.

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Nate y Nelson comentaron que la captura de aquella madrugada fue toda una emoción tras pasar horas buscando tiburones marrones, mucho más comunes.

«Y vi esas rayas horizontales, que indicaban que se trataba de un tiburón tigre, lo cual fue alucinante», dijo Nate, responsable de redes sociales de la revista On The Water. «Enseguida empecé a gritarle a mi hermano: “¡Es un tigre, ¡es un tiburón tigre!”. Y él no se lo podía creer».

Los hermanos Rouette capturaron un ejemplar joven de un tiburón que puede llegar a medir más de 15 pies (4.6 metros) y pesar 1,400 libras (635 kilogramos). Los tiburones tigre se alimentan de una gran variedad de otras especies marinas, como peces, crustáceos y aves, y son famosos por comer en ocasiones objetos fabricados por el hombre, como matrículas viejas y zapatos, que posteriormente se encuentran en sus estómagos. Los adultos también son más peligrosos para los seres humanos que la mayoría de las especies de tiburones, aunque las mordeduras mortales sin provocación previa son poco frecuentes.

En los últimos años se han avistado con mayor frecuencia tiburones tigre jóvenes en las aguas del norte, según ha señalado John Chisholm, investigador adjunto del Centro Anderson Cabot para la Vida Marina del Acuario de Nueva Inglaterra, en Boston. El aumento de la temperatura de los mares a nivel mundial parece haber hecho que el océano Atlántico frente a las costas de Nueva Inglaterra sea más propicio para ellos, ha añadido.

«Históricamente, los tiburones tigre jóvenes son menos comunes que los adultos en las aguas del norte, lo que hace que el hallazgo de los hermanos resulte aún más sorprendente», afirmó Chisholm.

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«Quizá estén subiendo hasta aquí porque las condiciones son favorables. Hay alimento y las aguas son cálidas», afirmó. «Quizá se esté convirtiendo en una zona de cría; esa es una de las cuestiones que investigaremos».

Los tiburones tigre se encuentran entre las numerosas especies marinas que se han ido desplazando hacia el norte en los últimos años a medida que los mares se han calentado, y otros tiburones han hecho lo mismo, según han señalado los científicos. Los avistamientos de tiburones blancos frente a Cape Cod han sido cada vez más frecuentes, y estos grandes tiburones también se han visto frente a las costas de New Hampshire y Maine. Los científicos han atribuido este cambio en los avistamientos de tiburones blancos a factores como una mayor abundancia de focas, de las que se alimentan estos tiburones.

Otros animales marinos, entre ellos la lubina negra, parecen estar desplazándose hacia el norte debido al calentamiento del océano.

Para los hermanos Rouette, el encuentro con un tiburón tigre supuso una emoción que nunca olvidarán. Nate afirmó que ese hallazgo les había servido para recordar aquel calentamiento.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.