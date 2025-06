( The Associated Press )

El sospechoso de dispararle a dos legisladores de Minnesota y matar a uno de ellos ha sido detenido, indicó un funcionario policial.

Vance Boelter fue arrestado el domingo por la noche. Su detención fue confirmada a The Associated Press por un funcionario policial que no podía declarar públicamente sobre los detalles de la investigación en curso y habló con la AP a condición de guardar el anonimato.

Melissa Hortman, expresidenta de la Cámara de Representantes estatal, y su esposo Mark fueron asesinados el sábado temprano en su casa de Brooklyn Park, en los suburbios del norte de Minneapolis. El senador John Hoffman, también de filiación demócrata, y su esposa Yvette resultaron heridos en su domicilio en Champlin, a unas 9 millas de distancia.

El domingo por la mañana, Drew Evans, superintendente de la Oficina de Aprehensión Penal, declaró en una conferencia de prensa que se había emitido una orden de arresto a nivel nacional contra el sospechoso.

Evans indicó que las autoridades encontraron un automóvil muy temprano el domingo, que creían que Boelter estaba utilizando, a pocos kilómetros de su casa en Green Isle, en la zona rural que se encuentra aproximadamente a una hora al oeste de Minneapolis. También indicó que hallaron evidencia en el automóvil que era relevante para la investigación, pero no proporcionó detalles.