Tras casi cinco meses de intensa búsqueda, las autoridades lograron detener al último de los 10 reclusos que protagonizaron una espectacular fuga del Centro de Justicia de Orleans el pasado mes de mayo.

El arrestado, identificado como Derrick Groves, fue localizado en una residencia del suroeste de Atlanta tras un operativo conjunto entre la Policía local y agentes federales de los U.S. Marshals.

Según el alguacil federal adjunto Brian Fair, la detención fue posible gracias a una pista clave recibida a través de Crimestoppers en Nueva Orleans.

El operativo duró cerca de tres horas, durante las cuales las fuerzas de seguridad revisaron meticulosamente la vivienda. Finalmente, Groves fue hallado oculto en un espacio reducido conocido como “crawl space”, una zona estrecha y de difícil acceso ubicada entre el suelo y el primer piso de la casa.

Derrick Groves ( The Associated Press )

Groves era considerado uno de los reos más peligrosos de los diez que protagonizaron la fuga del 16 de mayo. La evasión del Centro de Justicia de Orleans desató una fuerte crítica hacia las autoridades penitenciarias locales y generó una amplia búsqueda a nivel nacional.

Groves fue condenado por el asesinato de dos hombres durante el festival Mardi Gras de 2018. Este estaba a la espera de su sentencia cuando se fugó en mayo.