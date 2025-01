Miami. Damián Valdéz Galloso, detenido por el asesinato en primer grado del reguetonero cubano El Taiger, fue acusado de manera formal este jueves en un tribunal de Miami de asesinato en primer grado, un nuevo cargo que podría suponerle la pena de muerte.

Un juez de esta ciudad del sur de Florida (EEUU) le leyó los cargos al acusado, de 49 años, después de que el miércoles un gran jurado hiciera pública la nueva acusación contra el hombre, detenido como sospechoso del asesinato del cantante cubano José Manuel Carvajal Zaldívar, de 37 años y conocido artísticamente como El Taiger.

De acuerdo a la acusación formal, Valdéz Galloso se enfrenta a tres cargos: asesinato en primer grado, manipulación de evidencia física y posesión ilegal de armas.

El acusado no se presentó en el tribunal, no obstante su abogado de oficio comunicó que se declaraba no culpable.

Antes de la acusación del gran jurado, el hombre, detenido sin derecho a fianza, afrontaba un cargo de asesinato en segundo grado e igualmente se había declarado no culpable.

Damián Valdéz Galloso ( Correcciones de Miami-Dade )

Los abogados de la Fiscalía y de la defensa han sido citados para una nueva audiencia el próximo 13 de febrero, en la que se espera se sepa si la Fiscalía pedirá la pena de muerte para Valdéz Galloso.

De acuerdo al expediente judicial, la madrugada del 3 de octubre el reguetonero fue al domicilio de Valdéz-Galloso, quien tras una discusión le disparó a la víctima en la cabeza y luego la trasladó el interior de una camioneta que condujo lejos del lugar de los hechos.

El artista fue encontrado a las 6:45 horas (10:45 GMT) de ese día herido de bala en la parte trasera de una camioneta, en una zona del vecindario de Allapattah. Falleció tras haber permanecido siete días en estado crítico en el Jackson Memorial Hospital de Miami.

La noticia de su fallecimiento generó una ola de reacciones en el mundo artístico, tanto en Cuba como en Miami.