ANCHORAGE, Alaska. Dos policías estatales de Alaska que rociaron con gas pimienta, golpearon, aturdieron y utilizaron un perro policía contra un hombre en un caso de identificación equivocada, han sido acusados de agresión, según informaron las autoridades el jueves.

La acusación dice que los policías - el adiestrador canino Jason Woodruff y el sargento Joseph Miller - pensaron que estaban tratando con Garrett Tikka, un hombre buscado por no cumplir una sentencia de 10 días por conducir con una licencia revocada, el 24 de mayo, cuando revisaron una SUV estacionado en la comunidad de Soldotna, en la península de Kenai, al suroeste de Anchorage.

En su lugar, el hombre que se encontraba en el interior del vehículo era el primo de Garrett Tikka, Ben Tikka, según los cargos presentados el martes por la Oficina de Acusaciones Especiales de la Fiscalía General de Alaska. La detención dejó a Ben Tikka ensangrentado y necesitado de cirugía para reparar laceraciones musculares. También sufrió una fractura de hombro, cortes en la cabeza y una mordedura de perro abierta en la parte superior del brazo izquierdo.

Durante la rueda de prensa del jueves en la que se anunciaron los cargos, las autoridades dijeron que no harían público el vídeo de la cámara corporal que grabó la detención hasta que se resolviera el caso penal. Pero James Cockrell, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Alaska, dijo que nunca había visto nada igual en sus 33 años en el departamento.

“Lo que vi me dejó totalmente asqueado”, declaró Cockrell.

El abogado de Woodruff, Clint Campion, no devolvió inmediatamente un mensaje en busca de comentarios. Los registros judiciales en línea no incluían un abogado para Miller, y The Associated Press no pudo encontrar de inmediato información de contacto válida para él.

Miller, de 49 años, lleva 14 años trabajando para la Policía Estatal de Alaska, y recientemente ha sido asignado como supervisor de turno en Soldotna. Woodruff, de 42 años, lleva 16 en la policía.

Cada uno de ellos ha sido acusado de un delito menor de agresión y deberán comparecer ante el tribunal estatal de Kenai el 10 de septiembre. Ambos han sido puestos en licencia administrativa, dijo Cockrell, y el departamento está revisando algunos casos anteriores en los que han estado involucrados por posibles violaciones de la política.

El caso comenzó con una llamada sobre la posible acampada ilegal en un vehículo en un parque para perros en Soldotna. Los policías habían sido advertidos de que el todoterreno estaba asociado con Garrett Tikka, pero no confirmaron quién estaba dentro antes de decirle al ocupante que era buscado por una orden de detención pendiente y ordenarle salir, dicen los cargos.

Ben Tikka respondió que no era objeto de ninguna orden de detención y no salió inmediatamente del vehículo.

Miller rompió una ventanilla trasera con un batón y luego disparó gas pimienta en el interior. Cuando Tikka salió, Miller le dio una patada en la espinilla, un puñetazo en la nuca o en la cabeza y le pisó la cabeza. A continuación, utilizó repetidamente una pistola eléctrica contra él mientras otro agente, que no fue acusado, intentaba esposarle; en un momento dado, Miller aturdió accidentalmente al otro agente, según los documentos de acusación.

Cuando Tikka, tumbado boca abajo, puso las manos a la espalda, fue mordido repetidamente por el perro policía, llamado Olex, que también había mordido a su adiestrador, Woodruff, minutos antes, según los documentos. Tikka intentó apartarse del perro y Woodruff le ordenó que siguiera mordiendo; el perro así lo hizo, atacando a Tikka incluso cuando éste, cubierto de sangre, acató las órdenes de poner las manos en alto y suplicó: “Por favor, detengan al perro. Por favor, detengan al perro”.

El perro ha sido retirado del servicio, dijo Cockrell.

Sólo cuando Tikka estaba siendo llevado a un hospital, otro policía confirmó que era Ben Tikka, no Garrett.

Los agentes detuvieron a Ben Tikka por varios cargos, entre ellos agresión en cuarto grado por hacer temer a los agentes lesiones físicas. La Fiscalía de Kenai desestimó posteriormente el caso.

El fiscal general adjunto, John Skidmore, dijo que el estado había presentado anteriormente cargos por uso excesivo de la fuerza contra agentes de policía en Bethel y Anchorage, pero no recordaba que se hubieran presentado tales cargos contra un policía en los 25 años que lleva trabajando en el estado.

Según los documentos de acusación, Miller dijo a los investigadores que no se habría utilizado la fuerza si Tikka se hubiera limitado a salir del vehículo y acatar las órdenes. Cuando se le preguntó si la fuerza empleada por los agentes en esta situación era razonable, respondió: “A mi entender, sí”.

Los investigadores, de la Oficina de Investigación de Alaska, dijeron que Woodruff les dijo que estaba siguiendo su entrenamiento al utilizar el perro con Tikka. Describió a Tikka como “súper enojado” cuando salió del vehículo.

“¿Daba puñetazos o algo parecido? No. Sin embargo, se resistía”, dijo Woodruff en los documentos de acusación.