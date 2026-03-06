Washington. La Casa Blanca publicó el jueves un vídeo sobre los bombardeos que ha realizado en Irán, incluyendo un corte del personaje de caricatura SpongeBob para promocionar sus acciones en Oriente Medio.

El vídeo, cuya duración es de 14 segundos, muestra a la reconocida caricatura infantil disfrazado de superhéroe diciendo “quieren verme hacerlo de nuevo” y luego muestra escenas de explosiones de objetivos militares alcanzados en las últimas horas.

Will not stop until the objectives are met.



Unrelenting. Unapologetic. 🔁 pic.twitter.com/iM9fqjn1zc — The White House (@WhiteHouse) March 5, 2026

Previamente, la Casa Blanca había utilizado una animación del juego Call of Duty para promocionar los mismos ataques.

Durante la Administración del presidente, Donald Trump, la comunicación de su oficina en redes sociales ha ocasionado críticas por el uso de inteligencia artificial para burlarse de rivales políticos e incluso provocó una controversia hace semanas por la publicación de un vídeo donde se muestra al expresidente Barack Obama caracterizado como simio.

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos indicó el jueves que los ataques de misiles balísticos y drones de Irán se han reducido casi por completo en las últimas 24 horas, según la última actualización brindada en una conferencia de prensa en Miami.

En relación a los vólumenes con los que Irán respondió al inicio de las hostilidades, sus ataques con misiles cayeron un 90%, mientras que los que emplean drones se redujeron hasta un 83%, de acuerdo con el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central, quien brindó detalles esta tarde en una conferencia de prensa conjunta con el secretario de Guerra, Pete Hegseth.