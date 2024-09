NUEVA YORK. Las autoridades sanitarias dijeron el jueves que desconocen cómo una persona de Misuri contrajo la gripe aviar, pero creen que puede tratarse de un caso poco frecuente de enfermedad aislada “única”.

Los investigadores que tratan de determinar cómo la persona contrajo el virus, no han podido confirmar la cepa exacta de la gripe.

Funcionarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades afirmaron que el riesgo para el público en general sigue siendo bajo. El caso de Misuri suscitó dudas sobre la posibilidad de transmisión de gripe aviar entre humanos, pero las autoridades afirmaron que no hay pruebas de que otras personas hayan resultado infectadas.

“En estos momentos, las pruebas apuntan a que se trata de un caso aislado”, declaró el Dr. Nirav Shah, subdirector principal de los CDC.

Las cepas de gripe inusuales procedentes de animales se encuentran ocasionalmente en personas. Sólo este año, las autoridades sanitarias han identificado siete casos humanos de gripe porcina en EE.UU., según las autoridades. Pero ésta es la primera vez que el sistema de vigilancia detecta una gripe aviar como ésta.

La gripe aviar H5N1 se ha extendido ampliamente entre aves silvestres, aves de corral, vacas y un número creciente de otros animales. Su creciente presencia en el medio ambiente aumenta las probabilidades de que las personas estén expuestas y puedan contraerla, dijo Shah.

Citando la confidencialidad del paciente, las autoridades sanitarias han revelado pocos detalles sobre el caso de Missouri, que se anunció por primera vez a finales de la semana pasada.

La persona presentaba dolor torácico, náuseas, vómitos, diarrea y debilidad, y fue hospitalizada el 22 de agosto “por motivos relacionados con sus afecciones médicas subyacentes”, explicó Shah.

El paciente fue sometido a pruebas de la gripe como parte del tratamiento y dio positivo para la gripe A, una amplia categoría de virus. Pruebas posteriores -realizadas la semana pasada- revelaron que el virus pertenecía a una categoría que suele afectar a las aves y no a las personas. Sin embargo, el paciente tenía una concentración muy baja de material genético vírico, lo que deja a las autoridades sin capacidad para analizarlo por completo y confirmar exactamente de qué virus se trata, dijo Shah.

Las secuencias genéticas parciales del virus en el paciente de Misuri eran similares a los mismos segmentos en virus aislados de vacas lecheras de EE.UU., dijeron los funcionarios de los CDC.

“En última instancia, una secuencia completa puede no ser técnicamente factible”, dijo Shah.

El paciente no tenía contacto conocido con vacas lecheras u otros animales asociados al brote de gripe aviar en curso. La persona dijo más tarde a las autoridades sanitarias de Misuri que no bebía leche ni productos lácteos no pasteurizados, dijo Shah en una llamada el jueves con periodistas.

El paciente recibió medicación antivírica y desde entonces se ha recuperado y se ha ido a casa, dijeron las autoridades sanitarias.

Como parte de su investigación, las autoridades esperan extraer sangre de las personas que estuvieron cerca del paciente para ver si muestran indicios de infección, dijo Shah.

El paciente de Misuri es la decimocuarta persona enferma de gripe aviar en EE.UU. desde marzo, cuando se detectó el virus en vacas. Otra persona se infectó en 2022. Todos esos casos fueron enfermedades relativamente leves, y cada paciente había estado en contacto directo con animales infectados.

Las autoridades sanitarias estadounidenses han estado preparando vacunas y otras medidas, en caso de que la gripe aviar comience a propagarse ampliamente entre las personas o empiece a causar enfermedades graves.

El jueves, los CDC anunciaron su asociación con cinco laboratorios comerciales para que desarrollen y realicen pruebas de detección del virus H5N1 u otros. En un principio, la agencia dedicará al menos 5 millones de dólares a estos acuerdos, y tiene previsto ampliarlos a 118 millones de dólares en los próximos cinco años si es necesario, según Shah.

En el pasado, los CDC desarrollaban sus propias pruebas durante las primeras fases de las nuevas epidemias, y las pruebas generalizadas no estaban disponibles hasta más tarde. Esto ralentizaba la detección de infecciones emergentes.