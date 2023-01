Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) retiró del mercado setas enoki de la marca Utopia Foods por un brote de listeria en estos hongos.

“No coma, venda ni sirva hongos enoki retirados del mercado”, instó los CDC en su página web.

Las setas enoki distribuidas por Utopia Foods son vendidas en envases de plástico transparente en la mitad superior y azul en la parte inferior. El empaque lee “Utopia”, “Utopia Foods Inc” y “200g”. El código de barras es 8928918610017.

Los investigadores de los CDC buscan identificar marcas adicionales que puedan estar también estar relacionadas con este brote. Hasta la fecha, las pruebas han identificado Listeria en otras marcas de hongos enoki, pero la Listeria encontrada en esas marcas no era la cepa del brote.

Es por esto que reiteró su llamado a no consumir las setas retiradas del mercado y, de comer algún otro hongo enoki que no sea de esta marca, no se debe consumir crudos.

Los hongos enoki son blancos y tienen tallos largos y delgados. A menudo se venden en un racimo con raíces en envases de plástico sellados. Son populares en la comida asiática y casi siempre se comen cocidos en sopas, ollas calientes y platos salteados.

En 2020, los CDC investigaron el primer brote conocido de Listeria en los Estados Unidos relacionado con los hongos enoki. Este brote resultó en tres retiros de hongos enoki que fueron importados de Corea. Desde entonces, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, en inglés) y los funcionarios de salud pública de varios estados han estado recolectando muestras de hongos enoki y encontraron Listeria en muchas muestras, lo que resultó en más de 20 retiros del mercado de hongos enoki.

La listeria, o listeriosis, es una infección grave causada por el germen Listeria monocytogenes. Las personas generalmente se enferman de listeriosis después de comer alimentos contaminados.

Esta enfermedad afecta principalmente a mujeres embarazadas, recién nacidos, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Aunque la listeriosis suele ser una enfermedad leve para las mujeres embarazadas, causa una enfermedad grave en el feto o en el recién nacido. Algunas personas con infecciones por Listeria, más comúnmente adultos de 65 años o más y personas con sistemas inmunitarios debilitados, desarrollan infecciones graves del torrente sanguíneo (causando sepsis) o del cerebro (causando meningitis o encefalitis). Las infecciones por listeria a veces pueden afectar otras partes del cuerpo, incluidos los huesos, las articulaciones y los sitios del tórax y el abdomen.

“La listeria es especialmente dañina para las personas que están embarazadas, tienen 65 años o más o tienen un sistema inmunitario debilitado. Si se encuentra en alguno de estos grupos, no coma hongos enoki crudos, incluso si no se retiran del mercado”, reiteraron los CDC.