( The Associated Press )

Nueva York. Funcionarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) anunciaron que los ciudadanos completamente vacunados ya no necesitan usar mascarilla al aire libre a menos que estén entre una gran multitud.

Además, que quienes no están vacunados pueden ir sin cubrirse la cara en algunos casos también.

La nueva guía representa otro paso cuidadosamente calibrado en el camino de regreso a la normalidad del brote de coronavirus que ha matado a más de 570,000 personas en EE.UU. Durante la mayor parte del año pasado, los CDC habían estado aconsejando a los estadounidenses que usaran máscaras al aire libre si estaban a una distancia de 6 pies entre sí.

El cambio se produce cuando más de la mitad de los adultos estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus y más de un tercio se han vacunado por completo.

“Es el regreso de la libertad”, dijo el Dr. Mike Saag, un experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Alabama en Birmingham, quien agradeció el cambio. “Es el regreso de que podamos realizar nuestras actividades normales nuevamente. Todavía no llegamos, pero estamos en la rampa de salida. Y eso es algo hermoso“.

Es necesario vacunar a más personas y persisten las preocupaciones sobre las variantes y otros posibles cambios en la epidemia. Pero Saag dijo que la nueva guía es una recompensa sensata luego del desarrollo y distribución de vacunas efectivas y alrededor de 140 millones de estadounidenses dando un paso al frente para recibir sus vacunas.

El CDC, que ha sido cauteloso en su orientación durante la crisis, esencialmente respaldó lo que muchos estadounidenses ya han estado haciendo durante las últimas semanas. El CDC dice que, completamente vacunadas o no, las personas no tienen que usar máscaras al aire libre cuando caminan, andan en bicicleta o corren solas o con miembros de su hogar.

También pueden ir sin máscara en pequeñas reuniones al aire libre con personas completamente vacunadas. Pero a partir de ahí, los CDC tienen una guía diferente para las personas que están completamente vacunadas y las que no lo están.

Las personas no vacunadas, definidas por los CDC como aquellas que aún no han recibido ambas dosis de la vacuna Pfizer o Moderna o la fórmula de una sola inyección de Johnson & Johnson, deben usar máscaras en las reuniones al aire libre que incluyan a otras personas no vacunadas.

También deben seguir usando máscaras en los restaurantes al aire libre. Las personas completamente vacunadas no necesitan cubrirse en esas situaciones, dice el CDC. Sin embargo, todos deben seguir usando máscaras en eventos concurridos al aire libre, como conciertos o eventos deportivos, dice el CDC.

Y la agencia continúa recomendando máscaras en lugares públicos cerrados, como peluquerías, restaurantes, centros comerciales, museos y cines.

El Dr. Babak Javid, médico científico de la Universidad de California en San Francisco, dijo que la nueva guía de los CDC es sensata.

“En la gran mayoría de escenarios al aire libre, el riesgo de transmisión es bajo”, dijo Javid, quien ha favorecido los requisitos de uso de máscaras al aire libre porque cree que aumentan el uso de máscaras en interiores, pero dijo que los estadounidenses pueden comprender los riesgos relativos y tomar buenas decisiones.

“La clave es asegurarse de que las personas usen máscaras en interiores”, mientras se encuentran en espacios públicos, dijo. Añadió: “Estoy deseando vivir sin máscaras”.

“El momento es el adecuado porque ahora tenemos una gran cantidad de datos sobre los escenarios donde ocurre la transmisión”, dijo Mercedes Carnethon, profesora y vicepresidenta de medicina preventiva en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern en Chicago, y añadió que, “las libertades adicionales pueden servir como motivador” para que las personas se vacunen.