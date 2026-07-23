Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos emitieron una alerta de viaje para Costa Rica debido a un brote de chikungunya, una enfermedad viral transmitida por mosquitos.

La agencia elevó el destino a un Aviso de Salud para Viajeros de Nivel 2, lo que significa que recomienda a quienes visiten el país tomar precauciones adicionales para reducir el riesgo de contagio.

El brote fue declarado oficialmente el 1 de julio por el Ministerio de Salud de Costa Rica luego de identificar transmisión local de la enfermedad en Playa Langosta, una comunidad costera ubicada en la provincia de Guanacaste, uno de los principales destinos turísticos del país.

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De acuerdo con las autoridades costarricenses, una investigación epidemiológica detectó 45 casos sospechosos, de los cuales cuatro fueron confirmados mediante pruebas de laboratorio y 17 se consideran epidemiológicamente vinculados al brote.

La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica informó que entre los afectados hay tanto ciudadanos costarricenses como extranjeros y explicó que la transmisión local confirma que el virus ya circula entre la población de mosquitos de la zona, en lugar de tratarse únicamente de casos importados.

En lo que va de 2026, Costa Rica ha registrado 16 casos de chikungunya, incluyendo los asociados al brote actual. El país no reportaba un caso de esta enfermedad desde 2017.

Según los CDC, el chikungunya se transmite por la picadura de mosquitos infectados del género Aedes, principalmente Aedes aegypti, el mismo vector responsable de propagar el dengue y el virus del Zika.

Entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre, dolor intenso en las articulaciones, dolor de cabeza, dolores musculares, inflamación de las articulaciones y erupciones en la piel. Durante la primera semana de la enfermedad, una persona infectada también puede transmitir el virus a otros mosquitos si estos la pican.

Ante el brote, los CDC recomiendan a los viajeros protegerse de las picaduras utilizando repelentes de insectos, vistiendo ropa de manga larga y pantalones, y permaneciendo en lugares con aire acondicionado o protegidos con mallas o mosquiteros.

Aunque en Estados Unidos existe una vacuna contra el chikungunya, las autoridades indicaron que no está ampliamente disponible ni se recomienda de forma rutinaria para los viajeros, por lo que la principal medida de prevención continúa siendo evitar las picaduras de mosquitos.