Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) anunciaron este viernes el nuevo conjunto de directrices sobre el uso de las mascarillas en espacios cerrados para las comunidades en las que los contagios del COVID-19 está aflojando.

Según las nuevas directrices, la mayoría de los estadounidenses que viven en lugares con “personas sanas”, incluyendo los alumnos de las escuelas, pueden prescindir de las mascarillas de forma segura.

El nuevo sistema cambia en gran medida el aspecto del mapa de riesgo de los CDC y sitúa a más del 70% de la población estadounidense en condados donde el coronavirus representa una amenaza baja o media para los hospitales.

La agencia sigue aconsejando que las personas, incluidos los escolares, lleven mascarillas en los lugares donde el riesgo de COVID-19 es alto.

No obstante, las nuevas directrices de los CDC para otros espacios interiores no son vinculantes, lo que significa que las ciudades e instituciones, incluso en zonas de bajo riesgo, pueden establecer sus propias normas. Y la agencia dice que las personas con síntomas de COVID-19 o que den positivo no deben dejar de llevar máscaras.

Sin embargo, con el aumento de la protección de la inmunidad -tanto de la vacunación como de la infección-, el riesgo general de enfermedad grave es ahora menor, según los CDC.

“Cualquiera es ciertamente bienvenido a usar una máscara en cualquier momento si se siente más seguro usando una máscara”, dijo la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, en una sesión informativa. “Queremos asegurarnos de que nuestros hospitales están bien y de que la gente no llega con enfermedades graves. Cualquiera puede ir al sitio web de los CDC, averiguar el volumen de la enfermedad en su comunidad y tomar esa decisión.”

Por otro lado, la agencia reguladora también ofrecerá un mapa codificado por colores -con los condados designados como naranja, amarillo o verde- para ayudar a orientar a los funcionarios locales y a los residentes.

En los condados verdes, los funcionarios locales pueden dejar de aplicar las normas de enmascaramiento en interiores. El amarillo significa que las personas con alto riesgo de padecer una enfermedad grave deben ser precavidas. El naranja designa los lugares donde los CDC sugieren que el enmascaramiento sea universal.

La forma en que un condado sea designado verde, amarillo o naranja dependerá de su tasa de nuevos ingresos hospitalarios por COVID-19, la proporción de camas hospitalarias ocupadas por pacientes de COVID-19 y la tasa de nuevos casos en la comunidad.

Los CDC afirmaron que el nuevo sistema será útil para predecir futuras oleadas e instaron a las comunidades con sistemas de vigilancia de aguas residuales a utilizar también esos datos.

“Si surgen nuevas variantes o el virus se dispara, tenemos más medios que nunca para protegernos a nosotros mismos y a nuestras comunidades”, dijo Walensky.