Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) investigan un brote de la bacteria salmonela que “está creciendo rápidamente” en Estados Unidos.

De acuerdo a un aviso de investigación en su página web, los CDC no han dado con con la fuente del brote.

Unas 212 personas se han infectado con la bacteria en 23 estados y se han producido 31 hospitalizaciones por este brote hasta el momento, según los CDC. No se han reportado muertes.

La lista actual de casos por estado es la siguiente:

Arizona 13

California 10

Florida 1

Idaho 5

Illinois 9

Iowa 10

Maine 2

Michigan 15

Minnesota 3

Missouri 3

Montana 11

Nebraska 5

North Carolina 3

North Dakota 3

Ohio 5

Oregon 51

South Dakota 6

Tennessee 2

Utah 40

Virginia 3

Washington 1

Wisconsin 2

Wyoming 9

Mapa del 24 de julio de 2020 que muestra los casos del brote de salmonela.

“Los CDC no recomiendan que los consumidores eviten ningún alimento en particular en este momento. No se recomienda a los restaurantes y minoristas que eviten servir o vender comida en particular. Proporcionaremos más información a medida que esté disponible”, indica el aviso.

Se estima que anualmente la salmonela causa alrededor de 1.35 millones de infecciones, 26,500 hospitalizaciones y 420 muertes. Por lo general, los alimentos son la fuente de la bacteria.

Los síntomas regularmente son diarrea, fiebre y dolor de estómago. Usualmente, se reflejan entre seis horas a seis días a partir del contacto, y puede durar de cuatro a siete días.