Un centavo estadounidense acuñado en 1999 alcanzó un precio de $3,037.50 en una subasta, debido a una particularidad en su diseño que lo convierte en una pieza codiciada por los coleccionistas de monedas.

Se trata de la variante conocida como Wide AM, cuya principal característica es la separación visible entre las letras A y M de la palabra “AMERICA”, que aparece en el reverso de la moneda.

Aunque a simple vista puede parecer igual a cualquier otro centavo, este pequeño detalle podría ayudar a identificar una pieza con un valor superior al de su denominación.

Cómo identificar el centavo que buscan los coleccionistas

Para comprobar si tienes uno de estos ejemplares, primero debes verificar que la moneda tenga el año 1999 en el lado donde aparece el rostro del expresidente Abraham Lincoln.

PUBLICIDAD

Luego, dale la vuelta y observa la palabra “AMERICA”, ubicada debajo del Monumento a Lincoln.

En los centavos regulares de ese año, las letras A y M aparecen prácticamente unidas. Sin embargo, en la versión Wide AM existe un espacio claramente visible entre ambas.

Otra señal que puede ayudar a identificar esta variante son las iniciales FG, correspondientes al diseñador Frank Gasparro, que aparecen más cerca del edificio del monumento.

La particularidad surgió cuando la Casa de Moneda de Filadelfia utilizó accidentalmente un troquel destinado a producir monedas de colección con acabado especial, conocidas como proof, para fabricar centavos de circulación regular.

La variante está identificada en los catálogos numismáticos como FS-901.

¿Por qué puede valer miles de dólares?

El valor de estas monedas depende, entre otros factores, de su rareza y estado de conservación.

El ejemplar que alcanzó los $3,037.50 recibió una clasificación MS-68 RD de la compañía profesional de certificación de monedas PCGS.

Esta calificación indica que la pieza prácticamente no presenta desgaste por circulación y conserva una cantidad excepcional de su color rojizo original. La escala de conservación llega hasta 70 puntos.

Según los datos de la plataforma de subastas GreatCollections, durante los últimos 16 años se han vendido 35 ejemplares de centavos de 1999 con esta característica. Los precios oscilaron entre $70 y aproximadamente $3,038, dependiendo de su condición.

También existen variantes Wide AM de 1998 y 2000, pero la correspondiente a 1999 es considerada la más escasa de las tres.

Encontrar uno no garantiza recibir $3,000

Aunque la posibilidad de tener una de estas monedas entre el cambio cotidiano puede despertar interés, identificar la separación entre las letras no significa que automáticamente alcance un precio elevado.

La conservación es determinante para establecer su valor en el mercado numismático.

Por eso, si encuentras un centavo de 1999 con las letras A y M separadas, lo recomendable es consultar con un especialista que pueda confirmar que se trata de la variante Wide AM y evaluar su estado antes de intentar venderlo.