Una zona de baja presión en el Golfo de México pudiera formarse en los próximos días indicó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) en Miami, en la mañana del miércoles.

Esta sería la primera área de sospecha ciclónica de la temporada de huracanes 2026 en la cuenca del Atlántico.

“Esta semana, podría formarse una amplia área debaja presión sobre la bahía de Campeche. No se anticipa que las condiciones sean favorables para un desarrollo significativo, y el sistema se desplazará hacia el este de México a última hora de este fin de semana”indicó el NHC en su boletín sobre las perspectivas del trópico de las 8:00 de la mañana del miércoles 10 de junio.

El sistema tiene un 10% de probabilidad de desarrollo en siete días.

La temporada de huracanes en el Atlántico va del 1 de junio al 30 de noviembre siendo los meses de agosto y septiembre los más activos.

Este años se pronostica que la actividad ciclónica se mantenga dentro de los números normales o por debajo de lo normal.