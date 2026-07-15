Aunque no hay ningún disturbio ahora mismo en la costa sureste de Estados Unidos, los expertos en el Centro Nacional de Huracanes (NHC en inglés) esperan que una baja presión se forme allí más adelante en la semana.

Así lo notificaron en el informe sobre la perspectiva del trópico de las 8:00 de la mañana del miércoles 15 de julio.

“Se anticipa que se forme un área debaja presión durante el fin de semana en el noreste del Golfo. Es posible que este sistema se desarrolle lentamente mientras se mueve lentamente hacia el noreste sobre el noreste del Golfo o cerca de la costa sureste de los Estados Unidos a principios de la próxima semana”, indica el boletín.

El NHC le da un 20% de posibilidad de desarrollo en los próximos siete días.

La temporada de huracanes en el Atlántico va del 1 de junio al 30 de noviembre y este año se espera que sea una poco activa debido al fenómeno de El Niño en el Pacífico.