( The Associated Press )

RENO, Nevada. La entrada al festival de contracultura Burning Man en el desierto de Nevada fue cerrada el sábado y se instó a miles de asistentes a permanecer en el lugar debido a las inundaciones provocadas por las tormentas que azotaron la zona.

La entrada permanecerá cerrada durante el resto del evento, que comenzó el 27 de agosto y estaba previsto que terminara el lunes, según la Oficina de Administración de Tierras de Estados Unidos, que supervisa el desierto de Black Rock, donde se celebra el festival.

Según el Servicio Meteorológico Nacional de Reno, se cree que el viernes cayó más de medio centímetro de lluvia en el lugar del festival, situado a unos 177 kilómetros al norte de Reno. Para el domingo se espera al menos otro cuarto de pulgada de lluvia.

Los organizadores instaron a los asistentes al festival a conservar sus alimentos, agua y combustible.

Los funcionarios aún no han dicho cuándo se espera que la entrada se abra de nuevo.

The Associated Press dejó mensajes el sábado por la tarde tanto a la Oficina de Administración de Tierras como a la Oficina del Sheriff del Condado de Pershing, los organismos que cerraron la entrada, que no fueron devueltos inmediatamente.