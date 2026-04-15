Cerrarán más tiendas Macy’s en Estados Unidos
Entérate de cuáles son.
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Las puertas de 14 megatiendas Macy’s cerrarán en Estados Unidos, reportaron varios medios.
Según The Mirror US, la cadena de grandes almacenes anunció en enero que cerraría 150 tiendas en 2026 para “optimizar las operaciones”. Por esto, dejarán de operar las tiendas “con baja productividad”.
“Esta decisión nos permite centrarnos en mejorar las tiendas Macy’s cercanas e invertir en las tiendas físicas y digitales donde los clientes eligen comprar hoy en día”, comentó la sede.
Las tiendas que se cerrarán próximamente son:
- 5500 Grossmont Center Dr., La Mesa, California
- 3400 Naglee Road, Tracy, California
- 4880 Briarcliff Road NE, Atlanta, Georgia
- 7900 Ritchie Hwy., Glen Burnie, Maryland
- 3850 Rivertown Parkway SW, Michigan
- 4101 W Division St., Saint Cloud, Minnesota
- 50 Fox Run Rd., Newington, New Hampshire
- 112 Eisenhower Parkway, Livingston, Nueva Jersey
- 225 Interstate Shopping Center, Ramsey, Nueva Jersey
- 1255 Niagara Falls Blvd., Amherst, Nueva York
- 3801 Sumner Blvd., Raleigh, Carolina del Norte
- 5488 South Padre Island Dr., Corpus Christi, Texas
- 17855 Southcenter Parkway, Tukwila, Washington
- 100 Pittsburgh Mills Cir., Tarentum, Pensilvania (cierre el 26 de abril)
En el caso de la tienda en Pittsburgh, se venderán hasta los accesorios, las estanterías y otros expositores. Los empleados serán trasladados a otra tienda o indemnizados por su despido, informó The Mirror US.