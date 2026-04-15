Las puertas de 14 megatiendas Macy’s cerrarán en Estados Unidos, reportaron varios medios.

Según The Mirror US, la cadena de grandes almacenes anunció en enero que cerraría 150 tiendas en 2026 para “optimizar las operaciones”. Por esto, dejarán de operar las tiendas “con baja productividad”.

“Esta decisión nos permite centrarnos en mejorar las tiendas Macy’s cercanas e invertir en las tiendas físicas y digitales donde los clientes eligen comprar hoy en día”, comentó la sede.

Las tiendas que se cerrarán próximamente son:

5500 Grossmont Center Dr., La Mesa, California

3400 Naglee Road, Tracy, California

4880 Briarcliff Road NE, Atlanta, Georgia

7900 Ritchie Hwy., Glen Burnie, Maryland

3850 Rivertown Parkway SW, Michigan

4101 W Division St., Saint Cloud, Minnesota

50 Fox Run Rd., Newington, New Hampshire

112 Eisenhower Parkway, Livingston, Nueva Jersey

225 Interstate Shopping Center, Ramsey, Nueva Jersey

1255 Niagara Falls Blvd., Amherst, Nueva York

3801 Sumner Blvd., Raleigh, Carolina del Norte

5488 South Padre Island Dr., Corpus Christi, Texas

17855 Southcenter Parkway, Tukwila, Washington

100 Pittsburgh Mills Cir., Tarentum, Pensilvania (cierre el 26 de abril)

En el caso de la tienda en Pittsburgh, se venderán hasta los accesorios, las estanterías y otros expositores. Los empleados serán trasladados a otra tienda o indemnizados por su despido, informó The Mirror US.