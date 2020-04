Washington. El gobierno federal espera comenzar a hacer pagos a millones de estadounidenses bajo la nueva ley de estímulo a mediados de abril, pero algunas personas sin información de depósito directo pueden no recibir cheques hasta mediados de agosto o más tarde, según un memorando obtenido el jueves por The Associated Press.

El documento del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara dice que el IRS realizará cerca de 60 millones de pagos a los estadounidenses mediante depósito directo a mediados de abril, probablemente la semana del 13 de abril. El IRS tiene información de depósito directo para estas personas de su impuesto de 2018 o 2019 devoluciones.

Luego, a partir de la semana del 4 de mayo, el IRS comenzará a emitir cheques en papel a las personas, dice el memo. Los cheques en papel se emitirán a una tasa de aproximadamente 5 millones por semana, lo que significa que podría tomar hasta 20 semanas sacar todos los cheques. Esa línea de tiempo retrasaría algunos controles hasta la semana del 17 de agosto.

El memorando del personal dice que el cronograma se basó en "extensas conversaciones con el IRS y el Departamento del Tesoro". El cronograma está sujeto a cambios, dadas las discusiones en curso entre el Congreso y la administración Trump.

"El Comité sigue centrado en garantizar que todos los estadounidenses elegibles reciban su pago lo más rápido posible", dice el memorando.

Los pagos son parte del paquete de rescate de $ 2.2 billones firmado la semana pasada por el presidente Donald Trump destinado a combatir los estragos económicos del brote de coronavirus.

La mayoría de las personas no necesitan hacer nada para obtener el dinero.

Al revertir una posición anterior, el gobierno dijo esta semana que los beneficiarios del Seguro Social que no están obligados a presentar una declaración de impuestos no necesitarán presentar una declaración de impuestos muy simplificada para recibir su cheque de estímulo gubernamental. El Departamento del Tesoro dijo el miércoles que el IRS utilizará la información en el Formulario SSA-1099 y el Formulario RRB-1099 para generar los cheques de $ 1,200 a los destinatarios del Seguro Social que no presentaron declaraciones de impuestos en 2018 o 2019.

Los cheques se emitirán en orden inverso al ingreso bruto ajustado, lo que significa que las personas con los ingresos más bajos recibirán primero los pagos.

El comité estima que hay entre 150 y 170 millones de contribuyentes de EE. UU., Lo que deja entre 90 y 110 millones de contribuyentes que son declarantes o no declarantes pero sobre los cuales el IRS quiere información.

Los contribuyentes deberán recibir un cheque en papel a menos que su información de depósito directo pueda actualizarse en el portal del IRS. Los no declarantes pueden necesitar presentar una declaración de impuestos simple y probablemente incluir información de depósito directo si desean recibir sus reembolsos rápidamente. El IRS está alentando a los contribuyentes a presentar sus declaraciones de 2019 lo antes posible.

El IRS espera crear un portal a fines de abril o principios de mayo que permita a los contribuyentes conocer el estado de su pago de reembolso y actualizar la información de depósito directo, dice el memo.

Cualquier persona que gane hasta $ 75,000 en ingresos brutos ajustados y que tenga un número de Seguro Social recibirá un pago de $ 1,200. Eso significa que las parejas casadas que presentan declaraciones conjuntas recibirán el pago completo, $ 2,400, si su ingreso bruto ajustado, que es lo que informan sobre sus impuestos, es inferior a $ 150,000.

El pago disminuye constantemente para aquellos que ganan más. Aquellos que ganan más de $ 99,000, o $ 198,000 para contribuyentes conjuntos, no son elegibles. Los umbrales son ligeramente diferentes para aquellos que se presentan como cabeza de familia.

Los padres también recibirán $ 500 por cada niño calificado.

El Departamento del Tesoro y el IRS no respondieron a las solicitudes de comentarios el jueves.

