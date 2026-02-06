Los Ángeles. Tres personas murieron y otras seis resultaron heridas el jueves después de que una conductora de 92 años atropelló a un ciclista y luego perdió el control de su vehículo y chocó contra una tienda de comestibles de Los Ángeles, informaron las autoridades.

La mujer, que conducía un Toyota Prius, atropelló al ciclista poco después del mediodía y luego continuó su trayecto por otra cuadra antes de chocar contra una tienda 99 Ranch Market del vecindario de Westwood, donde varias personas quedaron atrapadas debajo del vehículo, señalaron funcionarios de la policía y bomberos.

Anthony Espinoza, capitán del Departamento de Policía de Los Ángeles señaló que el choque fue “un desafortunado accidente” y que no se cree que haya sido intencional.

PUBLICIDAD

Dos hombres, de 30 y 55 años, y una mujer de 42 años, quienes se encontraban dentro de la panadería, fallecieron en el lugar, de acuerdo con un informe del Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

Otros dos hombres, ambos de 35 años, fueron trasladados al hospital en condición crítica, mientras que otros dos, de 37 y 38 años, permanecían hospitalizados en condición estable, indicó el departamento.

El ciclista y la conductora se negaron a ir al hospital, informó el departamento de bomberos. La conductora está cooperando con los investigadores y se le sometió a una evaluación médica.

Noticieros de televisión transmitieron imágenes de un Prius color plata que se encontraba por completo al interior de la tienda y con la cajuela abierta. Junto al vehículo se podía ver un cartel de color amarillo brillante que dirigía a los compradores hacia la sección de comida callejera coreana y postres.

Una popular cadena de supermercados asiáticos con alrededor de una veintena de tiendas en todo el estado, el establecimiento que resultó dañado se ubica a kilómetro y medio (una milla) del campus de la Universidad de California en Los Ángeles.

“No puedo decirte cuántos cafés he comprado en esa panadería”, dijo Sean Divekar, de 32 años, en declaraciones a Los Angeles Times.