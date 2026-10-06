Christa Pike, una reclusa de Tennessee que sobrevivió al intento de ejecución por parte del Estado, se encuentra consciente y puede hablar mientras recibe tratamiento en un hospital, según informaron sus abogados este martes.

Esta fotografía, facilitada por el Departamento Correccional de Tennessee, muestra a Christa Pike el 12 de enero de 2023. (TDOC vía AP)

“Contra todo pronóstico, Christa Pike está consciente, habla y sigue recibiendo cuidados médicos intensivos. A pesar de las graves lesiones que sufrió en los brazos, sigue esposada y encadenada a la cama. Su recuperación no tiene precedentes desde el punto de vista médico. Su pronóstico sigue siendo incierto, pero, como mínimo, prevemos una recuperación prolongada”, afirmaron los abogados de Pike en un comunicado.

Sus abogados han expresado su agradecimiento a los servicios de emergencia y al equipo médico del hospital “que trataron a Christa como a una persona y le han prestado una atención excepcional”.

Esta declaración fue el primer indicio de que Pike se encuentra mejor desde que una ambulancia la trasladó desde una prisión de Nashville el pasado miércoles.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.