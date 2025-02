Boston. Cientos de personas gritaban “Detengan el golpe” y llevaban carteles con las frases “Amo la democracia” y “Resistan” el viernes en las calles de Boston para protestar contra las políticas del presidente Donald Trump y su colaborador multimillonario Elon Musk.

La manifestación pacífica, celebrada en medio de bajas temperaturas, contó con el apoyo de 100 grupos de derechos civiles, de medio ambiente y progresistas de Massachusetts. Orador tras orador condenó las políticas del gobierno federal que afectan a las comunidades marginadas y exhortó a la multitud a oponerse a lo que consideraron un ataque a la democracia.

“Estoy aquí porque estoy extremadamente preocupada por mis nietos, especialmente por mi nieta, que no va a tener los mismos derechos que yo he tenido en términos de controlar mi cuerpo y todos los derechos que hemos experimentado y con los que he crecido”, dijo Diane Bleier, una mujer de 76 años de edad de Lexington, en la manifestación en el parque Boston Common.

“Se los van a quitar si este malhechor sigue campando a sus anchas sobre el gobierno y destruye nuestros derechos y destruye nuestra democracia”, continuó.

9 Fotos Cientos de personas se congregaron este viernes, Día de San Valentín, en repudio a las políticas del gobierno del presidente, máxime las que afectan a comunidades marginadas.

Otros criticaron lo que ven como un desmantelamiento del gobierno federal.

“Es importante levantarse y protestar y no quedarse en casa sin hacer nada”, señaló Ellen Epstein, una residente de Medford que sostenía un cartel con la frase: “Detengan el fuego de Trump”. “Siento la necesidad de defender lo que es correcto. Lo que está sucediendo ahora es muy incorrecto”, añadió.

Otros hicieron hincapié en la necesidad de apoyar y proteger a las comunidades inmigrantes y LGBTQIA+, que han sido el objetivo de las políticas del gobierno de Trump en los primeros días de su mandato.

“Nuestro gobierno está tratando de borrar a nuestra gente, a las personas que conforman nuestro hermoso país, incluyendo a personas queer, personas trans, inmigrantes, personas de color negras e indígenas”, afirmó Logan Rubio, un residente de Boston de 27 años de edad que sostenía un cartel que decía: “La singularidad es sanadora”. “Es vil y asqueroso”, agregó sobre las acciones del gobierno.

Los organizadores de la manifestación dijeron que esperaban presionar a los dirigentes políticos para que mostraran valentía moral y resistieran la agenda de Trump.

La manifestación se llevó a cabo el mismo día en que se implementaron despidos en las agencias federales como parte de un esfuerzo por reducir la fuerza laboral del gobierno y un día después de que el escéptico de las vacunas Robert F. Kennedy Jr. asumió el cargo de secretario de salud.