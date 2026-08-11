Cinco adolescentes de 17 años perdieron la vida cuando el vehículo en el que viajaban cayó por un precipicio en Colorado, informó ABC News.

El accidente ocurrió la noche del sábado en el área de Grand Junction, informaron las autoridades. Sin embargo, no fue hasta el domingo en la mañana cuando las autoridades acudieron lugar, tras recibir los primeros reportes de que un vehículo había caído por el precipicio, informó la Policía de Grand Junction.

Los cinco jóvenes fueron declarados muertos en la escena. “La investigación inicial indica que el vehículo viajaba hacia el sur por Lookout Lane cuando se salió de la carretera y cayó por la empinada pendiente de la ladera”, informaron las autoridades. Se cree que el exceso de velocidad pudo ser factor en la tragedia.

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Tres de los pasajeros llevaban el cinturón de seguridad. Otros dos que al parecer no lo utilizaban, salieron expulsados del vehículo durante la colisión.

Las identidades de los jóvenes no fueron divulgadas pero se informó que todos residían en Grand Junction.

“Nos duele profundamente esta trágica pérdida”, declaró el departamento de policía.