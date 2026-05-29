Nueva York. Al menos cinco trabajadores ferroviarios resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, tras registrarse en la madrugada de este viernes un incendio en un tren de mantenimiento en la estación de Penn Station de Nueva York.

El Departamento de Bomberos de Nueva York informó a The New York Times de que recibió una llamada de emergencia alrededor de las 1:30 a.m. hora local para alertar del fuego en un vagón.

Debido a la magnitud de las llamas, las autoridades declararon una segunda alarma a las 2:45 a.m. y se desplegaron 46 camiones de bomberos y 141 efectivos, quienes lograron controlar la situación cerca de las 4:00 a.m., según informó el rotativo.

Están bajo investigación las causas del incidente, que provocó la suspensión y graves retrasos en el servicio de transporte ferroviario durante la hora punta de la mañana.