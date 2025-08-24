Una mujer de Florida sufrió daño cerebral irreversible tras someterse a una cirugía estética en una clínica de Miami, lo que la dejó sin la capacidad de caminar, hablar o valerse por sí misma.

La paciente, cuyo nombre no ha sido revelado, se sometió a un procedimiento de levantamiento brasileño de glúteos en A&E Med Spa, y días después presentó complicaciones médicas severas que transformaron su vida y la de su familia, según relató su esposo, Jorge Cruz, a Telemundo 51.

El hombre radicó una demanda contra la clínica y el médico que realizó la intervención, alegando negligencia médica y publicidad engañosa. En la querella presentada ante la corte de Miami-Dade, se detalla que la mujer presentó difultad para respirar 18 días después de la cirugía. Tras ser llevada al hospital fue diagnosticada con una embolia pulmonar, lo que causó daño cerebral extenso por falta de oxigenación.

Desde entonces, la víctima requiere cuidados constantes. “Ella quedó deshabilitada de todo, si habla es incoherente, come poquito, no puede tomar agua, no puede caminar, sentarse, tiene muchos daños”, relató Cruz.

Jorge Cruz y su esposa ( Fotocaptura video Telemundo )

“Cada paso en mi vida se ha vuelto imposible… me duele verla así”, añadió.

La abogada de la familia, Lavenia Santos, alegó -también ante las cámaras de Telemundo 51- que la paciente nunca habría accedido a la operación si hubiera sabido que el médico no era un cirujano plástico certificado.

“Estamos demandando a esta clínica y al Dr. Fermín Morales por publicidad engañosa. Ese médico no es cirujano plástico, es cirujano general. Queremos compensación para esta mujer que ahora tiene un daño catastrófico en su cerebro y para su esposo, que debe cuidarla a diario”, explicó Santos.

La clínica ha negado oficialmente las acusaciones. No obstante, registros públicos indican que el Dr. Morales enfrenta otra demanda ante el Departamento de Salud por un caso distinto de liposucción y levantamiento de glúteos, que resultó en la muerte de una paciente en junio de 2023.