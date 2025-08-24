La Policía activó esta noche la Alerta Ashanti para dar con el paradero de una mujer de 33 años reportada desaparecida en San Juan.

Valerie Defendini Pérez, de 33 años, fue reportada como desaparecida ayer por su madre, tras ésta salir de su residencia en la calle San Jorge, en San Juan. Según se informó, la mujer brincó la verja de la vivienda y se marchó con rumbo desconocido.

La joven, que según se informó, depende totalmente de su madre, fue descrita como de tez blanca, cabello negro corto, ojos color marrón, cinco pies, cinco pulgadas de estatura y 120 libras de peso, aproximadamente. Al momento de su desaparición vestía un mahón capri color azul, abrigo violeta y zapatillas deportivas negras.

Como seña particular, se indicó que la mujer tiene un tatuaje de un chita en el hombro izquierdo y una carabela en el área de ombligo.

Si tiene información sobre el paradero de Defendini Pérez, puede comunicarse al 787-343-2020 o al Sistema de Emergencias 9-1-1.

La Alerta Ashanti se activa para atender casos de desaparición, de 18 años o más que padecen alguna discapacidad física o mental comprobada, o en circunstancias que se pueda entender que la seguridad física del adulto desaparecido pueda estar comprometida; o que la desaparición haya sido involuntaria, incluyendo el secuestro.