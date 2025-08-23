Cuatro personas resultaron heridos de bala en medio de un incidente reportado en horas de la tarde del sábado en la carretera 928, kilómetro 1, a la altura del ramal 9929, del barrio Lirios Dorados de Juncos.

Según informó la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el lugar. Al llegar, los agentes se toparon con un hombre herido de bala sobre el pavimento. La víctima, identificada como Iván Agosto Flores, de 32 años, presentaba múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Este fue atendido por paramédicos en la escena y trasladado a un hospital de la zona. Se informó que su condición era grave.

Mientras que, minutos después del incidente, tres hombres, vecinos del lugar donde ocurrieron los hechos, arribaron a distintos hospitales de la zona, presentando heridas de bala. Estos fueron identificados como Áureo Morales González, de 56 años, Eliezer Carrión Laureano, de 41 y Jesiell Carrión García, de 19.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias que rodean la balacera. No se ofrecieron detalles de la condición de los otros heridos.

El agente Pedro González, adscrito a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas investiga el incidente.