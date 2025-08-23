Un hombre que llevaba puesta una peluca roja robó en la mañana de este sábado la sucursal del Oriental Bank de Plaza Fajardo, informó el oficial de prensa de la región policiaca, el agente Daniel Fuentes Rivera.

Detalló que se trató de un “robo mediante nota”, en el que el maleante se llevó aproximadamente $5,000 en efectivo.

El robo se reportó a eso de las 10:25 a.m. a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Fuentes Rivera señaló que personal del distrito policiaco acudió a la escena y entrevistó a una empleada, quien dijo que el hombre le entregó una nota en la que le anunciaba el robo.

“Era un hombre vestido con camisa negra, tennis blancas y peluca color rojo”, precisó.

La Policía desconoce cómo el hombre abandonó el lugar. Preliminarmente, se indicó que el personal del banco no observó ningún vehículo en el lugar en el que pudiera huir.

La División de Robo a Bancos se hará cargo de la investigación.

De inmediato, la Policía no ha distribuido fotografías del sospechoso del robo.