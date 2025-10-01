Un trabajador de la construcción de Alabama y ciudadano estadounidense que afirma haber sido detenido dos veces por agentes de inmigración en pocas semanas presentó una demanda ante un tribunal federal en la que exige el fin de las redadas en lugares de trabajo emprendidas por el gobierno del presidente Donald Trump y que se centran en industrias cuya fuerza laboral está compuesta en gran medida por inmigrantes.

La demanda colectiva, presentada el martes por el trabajador del concreto Leo García Venegas junto con el bufete de abogados de interés público Institute for Justice, exige el fin de lo que el bufete califica como “tácticas inconstitucionales e ilegales de aplicación de las leyes de inmigración ”.

Venegas, quien nació en Estados Unidos, vive y trabaja en el condado de Baldwin, Alabama, un área de la costa del Golfo entre las ciudades de Mobile y Pensacola, Florida, que ha experimentado un inmenso crecimiento poblacional en los últimos 15 años y que ofrece abundante trabajo en construcción.

La demanda se presenta pocas semanas después de que la Corte Suprema levantara una orden de restricción de un juez que prohibía que los agentes de inmigración en Los Ángeles detuvieran a personas únicamente por su raza, idioma, trabajo o ubicación.

La corte ha autorizado repetidamente algunas de las políticas de inmigración más severas del gobierno de Trump, aunque también ha dejado abierta la posibilidad de que los resultados legales puedan cambiar a medida que los casos se desarrollen.

En la nueva demanda se describen redadas repetidas en lugares de trabajo, a pesar de que los agentes no tenían órdenes ni sospechas de que trabajadores específicos estuvieran ilegalmente en Estados Unidos, y la detención de una serie de ciudadanos estadounidenses, muchos con nombres que suenan latinos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) “autoriza estas redadas armadas basándose en la suposición general de que ciertos grupos de personas en la industria, incluidos los latinos, son probablemente inmigrantes ilegales”, se argumenta en la demanda.

En una redada efectuada en mayo, en la que se detuvo a Venegas, un video grabado por un compañero de trabajo lo muestra siendo forzado a ir al suelo por agentes de inmigración mientras insistía repetidamente en que era ciudadano estadounidense. En la demanda se indica que los agentes detuvieron a los trabajadores del sitio de construcción que parecían latinos, mientras dejaban en paz a los demás. Venegas fue liberado después de más de una hora, según el bufete de abogados.

El demandante fue detenido nuevamente en otro sitio de construcción menos de un mes después.

“Es como si no hubiera nada que pueda hacer para evitar que los agentes de inmigración me arresten cuando quieran”, dijo Leo en un comunicado emitido por el bufete de abogados. “Solo quiero trabajar en paz. La Constitución protege mi facultad para hacerlo”.

Venegas, quien se especializa en la colocación de cimientos de concreto, dice que fue detenido ambas veces a pesar de mostrar su licencia de conducir REAL ID emitida por Alabama, una tarjeta de identidad de mayor seguridad que está disponible solo para ciudadanos estadounidenses y residentes legales.

Los agentes de inmigración le dijeron que la tarjeta de identificación era falsa, antes de liberarlo, lo cual ocurrió después de unos 20 o 30 minutos.

“Los agentes de inmigración no están por encima de la ley”, dijo en un comunicado el abogado del Institute for Justice, Jaba Tsitsuashvili. “Leo es un ciudadano estadounidense trabajador que defiende el derecho de todos a trabajar sin ser detenidos simplemente por su apariencia o el trabajo que realizan”.

Hasta el momento, el DHS no ha respondido a una solicitud de comentarios.