Nueva York. Varios clientes reportaron dificultades este lunes para acceder a sus cuentas en línea en algunos de los principales bancos.

Según el sitio web downdetector.com, los usuarios señalaron que Bank of America, Chase, U.S. Bank, Wells Fargo y Zelle presentaban fallas o problemas de funcionamiento.

Un portavoz de Chase Bank informó este lunes que los servicios de la entidad están experimentando un fallo técnico, descartando que se trate de un problema cibernético.

“Debido a un problema técnico, algunas transacciones están tardando más de lo habitual en completarse; sin embargo, los clientes siguen teniendo acceso a sus cuentas y fondos”, indicó un portavoz de Chase en un comunicado. “Estamos trabajando para resolver esto lo más pronto posible”.

Un portavoz informó el lunes que los servicios de Chase Bank estaban experimentando un problema técnico, no un incidente de ciberseguridad. ( The Associated Press )

Estos reportes se producen tras una interrupción masiva de los servicios de Microsoft, iniciada el viernes y prolongada durante varias horas, la cual afectó a plataformas como Outlook, Teams y el asistente de inteligencia artificial Copilot.

Algunos clientes de Chase recibieron un mensaje que decía: “Algunos servicios no están disponibles. Estamos trabajando en ello. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde”.