WASHINGTON. El expresidente Bill Clinton declaró el viernes ante el Congreso que no cometió ningún delito en su relación con Jeffrey Epstein y que no vio indicios de abuso sexual por parte de Epstein, durante horas de interrogatorio por parte de los legisladores, sobre sus vínculos con el financiero caído en desgracia hace más de dos décadas.

“No vi nada ni hice nada malo”, declaró el expresidente demócrata en una declaración inicial que compartió en redes sociales al comienzo de la declaración.

La declaración a puerta cerrada en Chappaqua, Nueva York, marca la primera vez que un expresidente se ve obligado a testificar ante el Congreso. Esto ocurrió un día después de que la esposa de Clinton, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, compareciera ante los legisladores para su propia declaración.

Bill Clinton tampoco ha sido acusado de ningún delito. Sin embargo, los legisladores lidian con la perspectiva de la rendición de cuentas en Estados Unidos, en un momento en que hombres de todo el mundo han sido destituidos de sus altos cargos por mantener sus vínculos con Epstein, después de que este se declarara culpable en 2008 de cargos estatales en Florida por solicitar servicios de prostitución a una menor de edad.

“Hombres —y mujeres, por cierto— de gran poder y riqueza de todo el mundo han podido salirse con la suya en muchos crímenes atroces y no han rendido cuentas, ni siquiera han tenido que responder a preguntas”, declaró el representante republicano James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, antes del inicio de la declaración el viernes.

Hillary Clinton declaró a los legisladores el jueves que desconocía cómo Epstein había abusado sexualmente de menores de edad y que no recordaba siquiera haberlo conocido. Pero Bill Clinton tendrá que responder a preguntas sobre una relación bien documentada con Epstein y su exnovia Ghislaine Maxwell, incluso si data de finales de la década de 1990 y principios de la de 2000. En su declaración inaugural, Bill Clinton afirmó que probablemente le diría al comité con frecuencia que no recordaba los detalles de los hechos ocurridos hace más de 20 años. Sin embargo, también expresó su certeza de no haber presenciado indicios de abuso por parte de Epstein.

Durante un receso tras dos horas de interrogatorio, los legisladores demócratas afirmaron que Bill Clinton había intentado responder a todas las preguntas y no había invocado su derecho a la autoincriminación amparado por la Quinta Enmienda.

Aun así, los republicanos disfrutaban de la oportunidad de interrogar al expresidente demócrata bajo juramento.

“Nadie acusa a nadie de ningún delito, pero creo que el pueblo estadounidense tiene muchas preguntas”, declaró Comer.

Los republicanos por fin tienen la oportunidad de interrogar a Bill Clinton

Los republicanos han querido interrogar a Bill Clinton sobre Epstein durante años, especialmente tras el surgimiento de teorías conspirativas tras el suicidio de Epstein en 2019 en una celda de una cárcel de Nueva York mientras enfrentaba cargos de tráfico sexual. Esas llamadas alcanzaron su punto álgido a finales del año pasado cuando aparecieron varias fotos del expresidente en la primera publicación del Departamento de Justicia de los expedientes judiciales sobre Epstein y Maxwell, una socialité británica que fue condenada por tráfico sexual en diciembre de 2021, pero que mantiene su inocencia. Bill Clinton fue fotografiado en un avión sentado junto a una mujer, cuyo rostro está censurado, rodeándola con su brazo. Otra foto mostraba a Clinton y Maxwell en una piscina con otra persona cuyo rostro también estaba censurado.

Epstein también visitó la Casa Blanca varias veces durante la presidencia de Clinton, y posteriormente ambos realizaron varios viajes internacionales juntos por su labor humanitaria. Comer afirmó que el comité ha recopilado pruebas de que Epstein visitó la Casa Blanca 17 veces y que Bill Clinton voló en el avión de Epstein 27 veces.

Los legisladores demócratas afirmaron que también le plantearon preguntas difíciles a Bill Clinton sobre su relación con Epstein y Maxwell.

“Solo estamos aquí porque lo ocultó a todos tan bien durante tanto tiempo”, dijo Bill Clinton en su declaración inicial. “Y para cuando salió a la luz su declaración de culpabilidad en 2008, hacía tiempo que había dejado de relacionarme con él”.

Comer prometió interrogar exhaustivamente al expresidente. Afirmó que Hillary Clinton había delegado repetidamente las preguntas sobre Epstein a su esposo.

Bill Clinton atacó a Comer por llamar a su esposa ante el comité, diciéndole que “incluirla simplemente no estaba bien”.

El comité estaba trabajando para publicar rápidamente una transcripción y una grabación de video de su declaración.

¿Se ha sentado un precedente?

Los demócratas, que han apoyado la iniciativa para obtener respuestas de Bill Clinton, argumentan que sienta un precedente que también debería aplicarse al presidente Donald Trump, un republicano que tuvo su propia relación con Epstein.

“Creo que el presidente Trump debe ser más valiente, presentarse ante este comité, responder las preguntas y dejar de llamar a esta investigación un engaño”, dijo el viernes el representante Robert García, el demócrata de mayor rango en el comité.

Comer ha refutado esa idea, afirmando que Trump ha respondido a preguntas de la prensa sobre Epstein.

El viernes, Trump expresó su arrepentimiento por la obligación de Bill Clinton de testificar. “Me gusta Bill Clinton, y no me gusta verlo depuesto”, declaró a los periodistas al salir de la Casa Blanca rumbo a Corpus Christi, Texas.

Los demócratas también piden la dimisión del secretario de Comercio de Trump, Howard Lutnick. Lutnick fue vecino de Epstein durante mucho tiempo en la ciudad de Nueva York, pero declaró en un podcast que rompió relaciones con Epstein tras una visita a su casa en 2005 que perturbó a Lutnick y a su esposa.

La publicación de los expedientes del caso demostró que Lutnick, en realidad, tuvo dos encuentros con Epstein años después. Asistió a un evento en 2011 en su casa y, en 2012, su familia almorzó con Epstein en su isla privada.

“Debería ser destituido y, como mínimo, debería comparecer ante el comité”, declaró García sobre Lutnick. La representante republicana Nancy Mace interrogó a Hillary Clinton sobre la relación de Lutnick con Epstein durante la declaración del jueves. El viernes por la mañana, Mace se sumó a los llamados para que el secretario de Comercio compareciera ante el comité.

“Creo que tendremos los votos necesarios para citarlo a declarar”, declaró el representante demócrata Ro Khanna.