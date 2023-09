( The Associated Press )

ATLANTA. Un agente de fianzas acusado junto al ex presidente Donald Trump y otras 17 personas en el caso de interferencia electoral en Georgia se declaró culpable de cargos de delito menor el viernes, convirtiéndose en el primer acusado en aceptar un acuerdo con los fiscales.

Como parte del acuerdo, Scott Graham Hall recibirá cinco años de libertad condicional y aceptó testificar en procedimientos posteriores. También se le ordenó escribir una carta de disculpa a los ciudadanos de Georgia y se le prohíbe participar en actividades electorales.

Hall, de 59 años, se declaró culpable de cinco cargos de conspiración para cometer interferencia intencionada en el desempeño de funciones electorales, todos ellos delitos menores. La fiscalía le había acusado de participar en una violación del equipo electoral en la zona rural del condado de Coffee y le imputó inicialmente cargos de asociación ilícita y seis cargos de conspiración.

Es uno de los acusados de menor rango en la acusación presentada el mes pasado, en la que se alega un amplio plan para anular la victoria presidencial del demócrata Joe Biden y mantener al republicano Trump en el poder. Sin embargo, el acuerdo de culpabilidad es un avance importante en el caso y marca una victoria para la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, en un caso histórico de crimen organizado contra un ex presidente.

El abogado de Hall, Jeff Weiner, que estaba en el tribunal con él el viernes, no respondió inmediatamente a los mensajes sobre por qué su cliente accedió a un acuerdo de culpabilidad.

El abogado de Trump, Steve Sadow, remitió una solicitud de comentarios sobre el acuerdo de Hall al portavoz de Trump, Steven Cheung, que no respondió de inmediato.

Hall fue descrito en la acusación de 98 páginas como un asociado del asesor de Trump desde hace mucho tiempo David Bossie.

La brecha de seguridad en el condado, a unos 320 kilómetros al sureste de Atlanta, es uno de los primeros intentos conocidos de los aliados de Trump de acceder a los sistemas de votación en su búsqueda de pruebas para respaldar sus afirmaciones infundadas de que esos equipos se habían utilizado para manipular el voto presidencial. Poco después se produjeron filtraciones en tres condados de Michigan en las que estaban implicadas algunas de las mismas personas y, de nuevo, en un condado del oeste de Colorado en el que Trump ganó ampliamente.

Las autoridades alegan que la filtración comenzó el 7 de enero de 2021, un día después del violento asalto al Capitolio de Estados Unidos, y continuó durante unas semanas.

Las autoridades dicen que Hall y los coacusados conspiraron para permitir que otros “accedieran ilegalmente a equipos de votación seguros y datos de votantes.” Esto incluía imágenes de las papeletas, software de los equipos de votación e información personal sobre los votos que posteriormente se puso a disposición de personas de otros estados, según la acusación.

A primera hora del viernes, un juez rechazó la petición del ex funcionario del Departamento de Justicia Jeffrey Clark de trasladar los cargos de subversión electoral de Georgia que pesaban contra él de un tribunal estatal a un tribunal federal.

El juez de distrito de EE.UU. Steve Jones dijo que no se pronunciaba sobre los cargos contra Clark, pero concluyó que el tribunal federal no tiene jurisdicción sobre el caso.

Jones había rechazado anteriormente una petición similar del jefe de gabinete de la Casa Blanca de Trump, Mark Meadows. Está sopesando la misma pregunta de tres republicanos de Georgia que certificaron falsamente que Trump ganó en 2020.

Los efectos prácticos de trasladarse a un tribunal federal habrían sido un grupo de jurados que incluye un área más amplia y es potencialmente más conservador que el condado de Fulton solo y un juicio que no sería fotografiado ni televisado, ya que las cámaras no están permitidas dentro de las salas de los tribunales federales. Pero no habría abierto la puerta a Trump, si es reelegido en 2024, o a otro presidente para emitir indultos porque cualquier condena seguiría ocurriendo bajo la ley estatal.

La acusación dice que Clark escribió una carta después de las elecciones que decía que el Departamento de Justicia había “identificado preocupaciones significativas que pueden haber impactado en el resultado de las elecciones en múltiples Estados, incluido el Estado de Georgia” y pidió a altos funcionarios del departamento que la firmaran y la enviaran al gobernador de Georgia, Brian Kemp, y a los líderes legislativos estatales. Clark sabía en ese momento que esa declaración era falsa, según la acusación.

Los abogados de Clark habían argumentado que las acciones descritas en la acusación estaban directamente relacionadas con su trabajo como funcionario federal en el Departamento de Justicia. En aquel momento, Clark era el fiscal general adjunto que supervisaba la división de medio ambiente y recursos naturales y era el fiscal general adjunto en funciones de la división civil.

Pero el juez dijo que Clark no aportó pruebas para demostrar que estaba actuando dentro del ámbito de su función en el Departamento de Justicia cuando escribió una carta en diciembre de 2020 afirmando que el Departamento de Justicia estaba investigando irregularidades electorales. “Por el contrario, las pruebas ante el Tribunal indican lo contrario: El papel de Clark en la División Civil no incluía ningún papel en la investigación o supervisión de las elecciones estatales”, escribió Jones.