Washington. Un nuevo análisis sugiere que a los estadounidenses se les está cobrando en exceso 150,000 millones de dólares anuales por asegurar sus hogares, automóviles y empresas, y propone barreras federales para que un público acosado por las presiones de asequibilidad pueda ahorrar.

El análisis del Vanderbilt Policy Accelerator obtenido en exclusiva por The Associated Press detalla cómo las aseguradoras están pagando menos en reclamaciones tras un accidente, desastre natural u otra desgracia que hace décadas. Por cada dólar recaudado en primas, las aseguradoras reembolsarán 62 céntimos por siniestros en 2024, frente a una siniestralidad media de 80 céntimos en las décadas de 1980 y 1990.

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El análisis se adentra en un espinoso conjunto de cuestiones económicas y políticas, ya que las compañías de seguros están gestionando los riesgos potenciales del cambio climático cuando el coste de los comestibles, la gasolina y la vivienda son una frustración para muchos votantes. Las compañías de seguros afirman que han subido las primas debido al encarecimiento de las viviendas y los automóviles y a los gastos que conlleva su reparación.

“El hecho de que los índices de siniestralidad sean tan bajos significa que el sector asegurador está cobrando demasiado”, afirma Brian Shearer, director de política de competencia y regulación del think tank de la Universidad de Vanderbilt y ex asesor principal de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor.

El sector asegurador afirmó que su actual índice de siniestralidad refleja los costes que han soportado las aseguradoras en los últimos años y las medidas que se consideran necesarias para garantizar que la financiación de los seguros sea estable y solvente.

“Los índices de siniestralidad actuales reflejan el impacto de las enormes pérdidas financieras de los últimos años y las medidas que han tomado las aseguradoras (para) mantener y restablecer la solidez financiera, de modo que haya fondos disponibles para pagar siniestros futuros”, dijo Don Griffin, vicepresidente de política e investigación de la American Property Casualty Insurance Association, en un comunicado enviado por correo electrónico. “Los índices de siniestralidad en la década de 1990 alcanzaron niveles casi insostenibles, sobre todo por el huracán Andrew”.

Si bien el presidente Donald Trump ganó un segundo mandato con la promesa de contener la inflación, también ha destripado instituciones como la CFPB que buscaban encontrar ahorros potenciales. Los costes de la vivienda han sido especialmente agudos. Los tipos hipotecarios medios siguen por encima del 6%, y una orden ejecutiva de Trump para aumentar la construcción de nuevas viviendas aún tardaría años en frenar la curva de los precios de la vivienda.

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Cuando Trump, republicano, firmó en marzo la orden sobre la normativa de vivienda, subrayó que eliminaba las normas reforzadas para proteger las casas de daños por desastres naturales y mejorar la eficiencia energética porque, según él, aumentaban los costes de construcción.

“Vamos a recortar muchas de estas normas inútiles que no contribuyen a la seguridad y añaden muchos costes”, dijo en la firma.

Una investigación de los economistas Benjamin Keys y Philip Mulder descubrió que las primas medias del seguro de hogar subieron un 28% ajustado a la inflación entre 2017 y 2024, hasta un coste anual de 2,750 dólares. Su investigación encontró razones para los aumentos: Aproximadamente un tercio provino de mayores costes de construcción, y otro 20% provino de mayores riesgos de desastres. Pero también señaló los mayores costes de instrumentos financieros como el reaseguro, que las aseguradoras compran para protegerse de pérdidas financieras catastróficas.

El análisis de Vanderbilt, por el contrario, examina la diferencia entre lo que cobran las aseguradoras y lo que pagan a los clientes. Si se volviera al ratio de siniestralidad de 80 céntimos pagados por cada dólar cobrado, se calcula que los hogares y las empresas podrían haberse ahorrado unos 150,000 millones de dólares de los más de 1 billón pagados en primas en 2024.

El análisis incluye una propuesta de texto legislativo para que el gobierno federal fije un índice de siniestralidad más elevado para las aseguradoras. En la actualidad, los gobiernos estatales regulan principalmente los seguros, pero un mandato federal sería más difícil de impugnar por las empresas.

El análisis sostiene además que las aseguradoras están utilizando las primas “para pagar prebendas corporativas, jets corporativos, recompra de acciones, compensaciones excesivas a los ejecutivos, dividendos excesivos, publicidad excesiva y comisiones excesivas a los agentes”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.