El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este lunes la disolución de la controvertida unidad antidisturbios del Departamento de Policía (NYPD) por el uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones, cumpliendo así una de sus principales promesas de campaña.

El Grupo de Respuesta Estratégica (SRG, por sus siglas en inglés), creado en 2015 con fines antiterroristas, pero desplegado habitualmente en protestas, desaparecerá para separar definitivamente la respuesta policial ante manifestaciones de las operaciones contra el terrorismo.

“Hoy cumplimos esa promesa. Voy a disolver el SRG. El SRG tenía la tarea tanto de hacer cumplir la ley antiterrorista como de responder a las protestas. Esas dos cosas no son lo mismo y deberían estar separadas”, dijo el alcalde demócrata en un vídeo difundido en redes sociales en el que aperece junto al concejal Chi Ossé, impulsor de una propuesta legislativa en la misma línea.

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Según indica Ossé, otra de las medidas es que en las manifestaciones de la Gran Manzana “no se utilizarán armas largas, gases lacrimógenos ni gas pimienta como tácticas de control de multitudes”.

Bajo el nuevo esquema, las labores antiterroristas del SRG pasarán a la Oficina de Inteligencia y Contraterrorismo del NYPD.

Por su parte, la gestión de las protestas recaerá en una nueva División de Diálogo Comunitario y Desescalada (CDDD) dentro de la Oficina Municipal de Seguridad Comunitaria. Este organismo estará integrado exclusivamente por civiles desarmados y sin potestad para realizar arrestos, inspirándose en un modelo aplicado en Columbus (Ohio).

El equipo civil trabajará en coordinación con una nueva unidad policial especializada en la Primera Enmienda (FAST) y una división de apoyo de patrullas con formación específica en desescalada.

Mamdani explicó que los agentes uniformados solo intervendrán para efectuar detenciones si se producen actos de desobediencia civil o altercados graves.

“Haremos todo esto manteniendo el mismo número de personal en el NYPD”, aseguró Ossé.

La medida llega tras el creciente malestar entre las bases progresistas y el sector socialista del partido de Mamdani, que criticaban la demora del alcalde en desmantelar una unidad acusada de brutalidad policial desde las protestas por la muerte de George Floyd en 2020.

Las demandas para su disolución se reactivaron el pasado mes de octubre a raíz de las protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Bronx, después de que agentes federales dispararan a un residente indocumentado frente a su hijo de cinco años.

Durante los enfrentamientos posteriores frente al hospital donde fue trasladado el herido, la policía empujó al suelo a la congresista electa Darializa Avila Chevalier quien exigió de inmediato el fin del SRG y la dimisión de la comisionada del NYPD, Jessica Tisch.