Un hombre de Connecticut que acababa de adquirir una vivienda embargada se llevó una aterradora sorpresa cuando llegó a la propiedad para comenzar labores de limpieza y reparación: encontró los restos óseos de tres personas en el interior de la residencia.

Edward Marchion compró la casa en una subasta de ejecución hipotecaria celebrada en Burlington, Connecticut. Sin embargo, el pasado domingo 14 de junio, en lugar de iniciar los trabajos en la propiedad, tuvo que llamar a la Policía tras descubrir los restos humanos.

Según declaraciones escritas de la Policía Estatal de Connecticut publicadas por los medios People y CT Insider, los restos pertenecían a tres personas. Dos de ellas fueron identificadas como Sally Ann Cash, de 54 años, y su hijo Brian Cash, de 22 años.

PUBLICIDAD

Las autoridades también informaron que Sally Ann era copropietaria de la vivienda junto a su esposo, Paul Cash. Brian era hijo de la pareja.

No está claro si el esposo de la mujer está vivo y si es parte o no de la investigación.

La causa de muerte de ambos permanece bajo investigación. Mientras tanto, los restos de la tercera persona continúan siendo analizados para determinar su identidad mediante pruebas de ADN, indicó la Policía Estatal.

“Esto parece ser un incidente aislado y no existe peligro para el público en este momento”, indicó la policía estatal.

La vivienda había pasado por un proceso de ejecución hipotecaria antes de ser adquirida por Marchion en una subasta.