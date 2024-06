NUEVA YORK. Los fiscales en el juicio por soborno del senador Bob Menéndez descansaron su caso el viernes después de presentar pruebas durante siete semanas, lo que permite a los abogados del demócrata y dos empresarios de Nueva Jersey comenzar a llamar a sus propios testigos la próxima semana para apoyar sus afirmaciones de que no se cometieron delitos y no se pagaron sobornos.

En su último día de interrogatorios directos, los fiscales obtuvieron detalles sobre los registros financieros del senador interrogando a un contable forense del FBI. A continuación, el juez Sidney H. Stein despidió a los miembros del jurado durante el fin de semana. Está previsto que los abogados de la defensa comiencen a presentar su caso el lunes en el tribunal federal de Manhattan.

PUBLICIDAD

Relacionadas Hijo de Bob Menéndez estará en la papeleta demócrata en noviembre

Más tarde, el viernes, Stein rechazó las peticiones de los abogados de los tres acusados de que absolviera a sus clientes alegando que los fiscales no habían proporcionado pruebas suficientes al jurado para que emitiera un veredicto. Estas peticiones son habituales en los juicios tras el descanso de los fiscales.

Los fiscales dicen que lingotes de oro y cientos de miles de dólares en efectivo encontrados en una redada en la casa de Menéndez hace dos años, fueron sobornos pagados por tres empresarios entre 2018 y 2022 a cambio de favores que el senador, usando su poder político, llevó a cabo en su nombre.

Los abogados defensores alegan que el oro pertenecía a su esposa y que Menéndez tenía la costumbre de guardar dinero en efectivo en su casa después de que su familia lo perdiera casi todo en Cuba antes de mudarse a Nueva York, donde nació Menéndez.

“El Gobierno no ha probado su caso”, comentó el senador a la salida del tribunal el viernes por la tarde.

Menéndez, de 70 años, está siendo juzgado con dos de los empresarios después de que un tercero se declarara culpable en un acuerdo de cooperación con el gobierno y testificara en el juicio. La esposa de Menéndez, Nadine Menéndez, también está imputada en el caso, que se destapó el pasado otoño. Su juicio ha sido aplazado mientras se recupera de una operación de cáncer de mama. Todos los acusados se han declarado inocentes.

Los abogados de Menéndez planean pasar hasta tres días presentando el testimonio de varios testigos para apoyar su argumento de que Nadine Menéndez, que era Nadine Arslanian cuando comenzó a salir con el senador a principios de 2018, lo mantuvo a oscuras sobre sus problemas financieros. La pareja se casó en otoño de 2020.

PUBLICIDAD

La defensa también planea introducir testimonios para tratar de demostrar que Arslanian estaba en estrecho contacto con el senador en el momento álgido de la supuesta conspiración, a finales de 2018 y principios de 2019, porque estaba siendo acosada por un exnovio.

Stein dijo el jueves que los abogados defensores pueden obtener testimonios para contrarrestar las pruebas presentadas por los fiscales que de otro modo podrían interpretarse para sugerir que Arslanian y el senador parecían estar siguiendo de cerca el paradero del otro porque estaban involucrados en la presunta conspiración.

Pero dijo que no permitiría que el jurado escuchara el testimonio de que ella se sometió a tratamiento en un hospital debido a una relación abusiva con un ex novio. Dijo el viernes que un testigo tampoco puede declarar sobre actos específicos de acoso o abuso.

“Esto no va a ser ‘Days of Our Lives’ o alguna telenovela”, advirtió el juez a los abogados el jueves.