FORT LAUDERDALE, Florida. Un asesino convicto que ya se encuentra en el corredor de la muerte en Florida por el asesinato de una mujer en 1998, fue acusado por un segundo asesinato que ocurrió dos semanas después, y los investigadores creen que podría estar vinculado a más muertes.

La oficina del sheriff del condado de Broward anunció el martes que el ex agente funerario Lucious Boyd, de 64 años, ha sido acusado del asesinato de Eileen Truppner, de 41 años, madre de dos hijos, antigua empresaria y natural de Puerto Rico, cuyo cadáver fue encontrado en una carretera al oeste de Fort Lauderdale en diciembre de 1998. Ya se enfrenta a la ejecución por el secuestro, violación y asesinato de Dawnia Dacosta, estudiante de enfermería de 21 años, a principios de ese mismo mes.

El sheriff Gregory Tony, el detective Zack Scott y el capitán John Brown dijeron que el cadáver de Truppner no había sido identificado hasta principios de este año, cuando su ADN coincidió con el de su familia. Las pruebas de ADN de las pruebas dejadas por el asesino coincidieron con Boyd, dijeron.

“Durante más de 20 años no se ha hecho justicia ni se ha cerrado el caso. (Truppner) ya no sigue sin rostro. Ya no sigue sin nombre”, dijo Tony en una conferencia de prensa.

Scott y Brown dijeron que los detectives de todo Florida están buscando ahora a Boyd como posible sospechoso de asesinatos sin resolver de la década de 1990, ya que era conocido por viajar por el estado. Las crónicas de los periódicos de los años 90 dicen que una de sus novias desapareció durante un viaje con él, pero nunca se le han presentado cargos por ese caso.

“Debido a que sospechamos de él en otros casos, sospechamos firmemente que es un asesino en serie”, dijo Brown.

Nancy Truppner dijo el martes a los periodistas que su hermana había llegado al sur de Florida a mediados de los años 90 para aprender inglés, pero que luego tuvo problemas de salud mental tras el nacimiento de sus hijos.

“Mi hermana era muy amable y tenía un buen corazón. Nunca criticó a nadie, nunca hizo daño a nadie”, dijo. No merecía morir como murió”.

La Oficina del Defensor Público del Condado de Broward, que probablemente representará a Boyd, no hizo comentarios el martes.

Boyd fue declarado inocente del asesinato de un hombre en 1993 tras alegar defensa propia y fue absuelto de violación en 1997. En su juicio de 2002 por el asesinato de Dacosta, que se saldó con una condena a muerte, Boyd insistió en que las fuerzas del orden tenían una venganza contra él.

Fue una muestra de ADN tomada mientras esperaba el juicio por esa presunta violación lo que le relacionó con el asesinato de Dacosta.

Las pruebas presentadas en el juicio mostraron que el vehículo de Dacosta se quedó sin gasolina y ella caminó hasta una gasolinera. Los testigos dijeron que Boyd, que conducía solo una furgoneta de la iglesia, se ofreció a llevarla de vuelta a su coche. Su cuerpo, apuñalado 36 veces, fue encontrado tres días después. El ADN de Boyd se encontró en su cuerpo y se halló sangre en su apartamento cuando se registró cuatro meses después.

Unos meses antes del asesinato de Dacosta, la novia de Boyd, Patrece Alston, de 19 años, había desaparecido durante un viaje que hizo con Boyd, que entonces tenía 39 años, al centro de Florida, según los artículos de prensa de la época. Nunca ha sido encontrada.

Boyd contó historias contradictorias a los familiares de Alston, diciendo que la había dejado cerca de la casa de su abuela o en una tienda de comestibles, decían esas noticias. Se negó a hablar con los detectives. Dijeron entonces que sin un cuerpo, no podían acusarle.

Los detectives dijeron el martes que no tienen ni idea de cómo Truppner se cruzó con Boyd, pero suponen que se aprovechó de su enfermedad mental.

“Es un depredador y ve sus oportunidades”, dijo Brown.