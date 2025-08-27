SYRACUSE, Nueva York. Un agente de la Patrulla Fronteriza en el norte del estado de Nueva York que se declaró culpable de cargos relacionados con ordenar a las mujeres que ingresaban a Estados Unidos que le mostraran sus pechos fue sentenciado el miércoles a un año en una prisión federal, informó la fiscalía.

Shane Millán, de 53 años, se declaró culpable en marzo pasado de cargos federales relacionados con las acusaciones de que en 2023 le ordenó a tres mujeres inmigrantes que cruzaban la frontera sur que le mostraran los senos a través de una cámara web. A una cuarta mujer se le ordenó que le mostrara sus pechos con el sostén puesto, señaló la fiscalía. Se declaró culpable de dos cargos de privación de derechos bajo el color de la ley.

Aunque se encontraba estacionado en Nueva York, en ese momento Millán procesaba llegadas a lo largo de la frontera sur mediante videoconferencias.

Aunque el residente del condado de Jefferson le dijo a las mujeres que sus solicitudes eran parte del proceso para ser admitidas en Estados Unidos, en realidad eran para su propia gratificación, dijeron los fiscales.

Millán le dijo a dos mujeres que buscaba tatuajes y usó su computadora del gobierno para investigar y usar frases en español como: “También necesitaré que te levantes el sostén, por favor”, según documentos judiciales.

“Todo el mundo merece respeto, y no toleraremos la explotación sexual de inmigrantes por parte de miembros de las fuerzas del orden. Nadie está por encima de la ley”, afirmó el fiscal federal interino John Sarcone en un comunicado.

El abogado de Millán se negó a hacer comentarios.