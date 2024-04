PONTIAC, Michigan. Los padres de un menor que provocó un tiroteo masivo en una escuela de Michigan, fueron condenados a al menos 10 años de prisión el martes por no tomar medidas que podrían haber evitado la matanza de cuatro estudiantes en 2021.

Jennifer y James Crumbley son los primeros padres condenados en un tiroteo masivo en una escuela de Estados Unidos. Fueron declarados culpables de homicidio involuntario después de que los fiscales presentaron pruebas de un arma no asegurada en la casa, y la indiferencia hacia la salud mental del adolescente.

Ethan Crumbley (autor del tiroteo) dibujó imágenes oscuras de una pistola, una bala y un hombre herido en una tarea de matemáticas, acompañadas de frases que develaban un estado de ánimo apesadumbrado. El personal del instituto de Oxford no le exigió que se fuera a casa, pero se sorprendió cuando los Crumbley no pidieron que lo dejaran irse con ellos.

PUBLICIDAD

Más tarde, el 30 de noviembre de 2021, el joven de 15 años sacó una pistola de su mochila y empezó a disparar contra sus compañeros. Ethan, que ahora tiene 17 años, cumple cadena perpetua por asesinato y otros delitos.

Antes de la sentencia, los familiares de los estudiantes muertos en el tiroteo pidieron a un juez que condenara a los padres a 10 años, catalogándolos como fracasados cuyo egoísmo provocó cuatro muertes y una tragedia comunitaria.

“La sangre de nuestros hijos también está en sus manos”, dijo Craig Shilling, que llevaba una sudadera con capucha con la imagen de su hijo Justin Shilling en el pecho.

Nicole Beausoleil, madre de Madisyn Baldwin, recordó cosas sencillas que le gustaba hacer por su hija, como programar un cambio de aceite para su coche o ayudar a elegir las clases del último curso.

“Mientras ustedes compraban un arma para su hijo y la dejaban abierta, yo la ayudaba a terminar sus trabajos para la universidad”, dijo Beausoleil a James y Jennifer Crumbley.

Cinco ayudantes del sheriff vigilaban a los Crumbley en la sala y otros más se alineaban en las paredes. Son los primeros padres condenados por un tiroteo masivo en una escuela de Estados Unidos.

Los fiscales dijeron que “acciones trágicamente simples” de ambos padres podrían haber evitado la catástrofe.

La pareja fue juzgada por separado en el tribunal del condado de Oakland, 64 kilómetros al norte de Detroit. Los miembros del jurado escucharon cómo el adolescente había dibujado una pistola, una bala y un herido de bala en un trabajo de matemáticas, acompañado de frases lúgubres: “Los pensamientos no paran. Ayudadme. Mi vida es inútil. Sangre por todas partes”.

PUBLICIDAD

Ethan dijo a un consejero que estaba triste -había muerto su abuela y su único amigo se había mudado de repente- pero afirmó que el dibujo sólo reflejaba su interés por crear videojuegos.

Los Crumbley asistieron a una reunión en el colegio que duró menos de 15 minutos. No mencionaron que el arma se parecía a una que James Crumbley, de 47 años, había comprado sólo cuatro días antes: una Sig Sauer de 9 mm que Ethan había descrito en las redes sociales como su “belleza”.

Sus padres se negaron a llevárselo a casa, optando en su lugar por volver al trabajo y aceptando una lista de proveedores de salud mental. El personal de la escuela dijo que Ethan podía quedarse en el campus. Un consejero, Shawn Hopkins, dijo que creía que sería más seguro para el niño que posiblemente estar solo en casa.

Sin embargo, nadie revisó la mochila de Ethan. Ese mismo día sacó la pistola y mató a cuatro estudiantes -Tate Myre, Hana St. Juliana, Shilling y Baldwin- e hirió a otras siete personas.

En el juicio no hubo testimonios de especialistas sobre el estado mental de Ethan. Pero el juez, a pesar de las objeciones de la defensa, permitió al jurado ver extractos de su diario.

“No tengo ninguna ayuda para mis problemas mentales y eso me lleva a disparar en la escuela”, escribió. “Quiero ayuda pero mis padres no me escuchan así que no puedo conseguir ayuda”.

Cuando se le preguntó sobre Ethan reportando alucinaciones meses antes del tiroteo, Jennifer Crumbley, de 46 años, dijo a los jurados que él simplemente estaba “jugando”.

En el cierre del juicio de James Crumbley, el fiscal demostró cómo un candado de cable, encontrado en un paquete en casa, podría haber asegurado el arma.

“Diez segundos”, dijo McDonald, “de lo más fácil y sencillo”.