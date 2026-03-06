MADISON, Wisconsin. Un hombre de Wisconsin que supuestamente dijo a la policía que trató de prender fuego a la oficina de un congresista republicano el año pasado porque estaba enojado porque el legislador apoyó un proyecto de ley que exige al propietario chino de TikTok vender sus operaciones en EE.UU. fue condenado el jueves a siete años de prisión.

Además de la pena de prisión, la juez de circuito del condado de Fond du Lac, Tricia Walker, condenó a Caiden Stachowicz, de 20 años, a siete años de supervisión prolongada, según consta en los registros judiciales.

Stachowicz, de Menasha, se declaró inocente de un cargo de incendio provocado en noviembre. Los fiscales retiraron los cargos de robo y daños a la propiedad a cambio de la declaración de no oposición de Stachowicz, que no es una admisión de culpabilidad, pero se trata como tal a efectos de sentencia.

PUBLICIDAD

Según una denuncia penal, un agente de policía acudió a un incendio frente a la oficina del representante republicano Glenn Grothman en Fond du Lac, a unos 90 kilómetros al noroeste de Milwaukee, sobre la 1 de la madrugada del 19 de enero de 2025, y vio a Stachowicz en las inmediaciones.

Según la denuncia, dijo al agente que había provocado el incendio porque no le gustaba Grothman. Inicialmente planeó entrar en la oficina y provocar el incendio en el interior. Pero no pudo romper la ventana, así que vertió gas en una caja eléctrica situada detrás del edificio y alrededor de la fachada, encendió una cerilla y vio cómo ardía, según la denuncia.

Dijo que quería quemar la oficina porque el gobierno federal estaba cerrando TikTok en violación de sus derechos constitucionales y la paz ya no era una opción, afirma la denuncia. Añadió que Grothman votó a favor del cierre, pero que no quería hacer daño a Grothman ni a nadie.

Grothman votó a favor de un proyecto de ley en abril de 2024 que obligaba a ByteDance, la empresa de TikTok con sede en China, a vender sus operaciones en Estados Unidos. La fecha límite era el 19 de enero de 2025, pero el presidente Donald Trump ha emitido múltiples órdenes ejecutivas para prolongarla. TikTok cerró un acuerdo hace dos meses para crear una versión estadounidense de la plataforma social de vídeos. Trump elogió el acuerdo.

Danielle Gorsuch, una de las abogadas de Stachowicz, declaró a The Associated Press tras la sentencia que el incidente fue la culminación de una crisis de salud mental de su cliente y subrayó que nadie resultó herido.

“Caden tomó todas las precauciones para asegurarse de que no había nadie en el edificio en el momento del incidente, ya que sólo quería hacerse daño a sí mismo”, dijo Gorsuch. “Asumió su responsabilidad desde la primera noche”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.