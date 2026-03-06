WASHINGTON. El Departamento de Justicia publicó el jueves archivos adicionales de Jeffrey Epstein que involucran acusaciones no corroboradas hechas por una mujer contra el presidente Donald Trump que el departamento dijo que habían sido retenidas por error durante una revisión anterior.

La agencia dijo la semana pasada que estaba trabajando para determinar si se retuvo indebidamente algún registro después de que varias organizaciones de noticias informaran de que el tramo masivo de registros que se había hecho público no incluía algunos archivos que documentaban una serie de entrevistas realizadas en 2019 con una mujer que hizo una acusación contra Trump.

El FBI entrevistó a la acusadora en cuatro ocasiones para evaluar su versión de los hechos, pero en los archivos hechos públicos sólo se incluyó un resumen de una de esas entrevistas.

El jueves, el Departamento dijo que esos archivos habían sido “incorrectamente codificados como duplicados”, y por lo tanto inadvertidamente no fueron publicados junto con otros documentos de investigación relacionados con el financiero caído en desgracia, que se suicidó mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual en 2019.

“Como hemos hecho sistemáticamente, si algún miembro del público informaba de problemas con la información de la biblioteca, el Departamento la revisaría, haría las correcciones oportunas y volvería a publicarla en línea”, dijo el Departamento en un mensaje en X.

Trump ha negado sistemáticamente cualquier delito relacionado con Epstein. El departamento señaló en enero que algunos de los documentos contienen “afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump que fueron presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020.”

Las nuevas revelaciones se producen en un momento en que la fiscal general Pam Bondi se enfrenta a una continua confusión sobre la gestión del departamento de los archivos publicados en virtud de una ley aprobada por el Congreso tras meses de presión pública y política. Cinco republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes se unieron a los demócratas en la votación del miércoles para citar a Bondi, exigiendo que responda a preguntas bajo juramento en una señal de la creciente frustración entre los miembros del propio partido del presidente.

La administración Trump se ha enfrentado a constantes dolores de cabeza políticos desde que comenzó el despliegue de los archivos en diciembre, con críticos acusando al departamento de ocultar ciertos documentos o de redactar archivos en exceso, o en algunos casos, no redactar lo suficiente. En algunos casos, el departamento publicó inadvertidamente fotos de desnudos que mostraban los rostros de víctimas potenciales, así como nombres, direcciones de correo electrónico y otra información de identificación que no estaba redactada o no estaba totalmente oscurecida.

Los funcionarios del Departamento han defendido su gestión de los expedientes, afirmando que se esforzaron por publicarlos lo más rápidamente posible de acuerdo con la ley, protegiendo al mismo tiempo a las víctimas. Los funcionarios del Departamento han dicho que los errores eran inevitables dado el volumen del material, el número de abogados que consultaron los expedientes y la rapidez con la que el Departamento tuvo que publicarlos. El Departamento ha dicho que tiene derecho a retener los expedientes que exponían a posibles víctimas de abusos, que eran duplicados o estaban protegidos por privilegios legales, o que estaban relacionados con una investigación criminal en curso.

Algunos de los nuevos registros publicados el jueves pertenecían a una mujer que se puso en contacto con el FBI poco después de la detención de Epstein en 2019 y afirmó que un hombre llamado “Jeff” que vivía en Hilton Head, Carolina del Sur, la había violado allí en la década de 1980, cuando ella tenía alrededor de 13 años. La mujer dijo a los agentes que no conocía la identidad del hombre en ese momento, pero décadas más tarde concluyó que era Jeffrey Epstein cuando una amiga le envió por mensaje de texto su foto de una noticia.

En una entrevista posterior, un mes más tarde, la mujer añadió otras muchas afirmaciones, como que Epstein había planeado enviar a su madre a prisión, la había golpeado, había organizado encuentros sexuales con otros hombres y una vez la llevó en avión a Nueva Jersey o Nueva York, donde afirmó haber mordido a Donald Trump después de que éste intentara agredirla sexualmente.

Los agentes hablaron con la mujer dos veces más, y en un momento dado le pidieron que diera más detalles sobre sus supuestas interacciones con Trump, pero informaron de que se negó a responder a preguntas adicionales y rompió el contacto. No hay indicios de que Epstein viviera nunca en Carolina del Sur y no estaba claro si Trump y Epstein se conocían durante el periodo de tiempo en cuestión.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.